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100萬5年前都0050現在變224萬、輝達變1,300萬！小弱肌：沒有0風險的投資
5年前開始投資100萬，現在會變多少呢？
大家好我是小弱肌
許多朋友都知道投資要越早開始多好，但差距究竟會有多大呢？
小弱肌今天就用實際的數字來告訴你，如果我們從5年前就直接投入100萬到各檔不同的股票或ETF，現在到底會變成多少錢呢?
5年前開始投資100萬可以成長多少
0050變224萬
006208變222萬
0052變265萬
QQQ變191萬
SPY變180萬
VTI變162萬
台積電變307萬
輝達變1,300萬
蘋果變180萬
特斯拉變174萬
沒有0風險的投資
個股報酬最高，風險也最大 : 輝達5年漲了13倍，台積電漲了3倍，但特斯拉中間曾腰斬再腰斬，投資個股有機會獲得較高的報酬，但波動也較大。
科技集中，報酬更高 : 0052比0050多了約38%的報酬，因為它集中在科技股ㄒQQQ也比SPY多了約10%，但集中就意味著波動更大。
分散比你想的更重要 : VTI追蹤美國全市場，5年報酬+72%，0050報酬+127%，ETF讓普通人也能吃到市場整體成長的果實。
小弱肌聊聊
小弱肌常常聽到很多朋友會有這樣的想法
本金太少，投資沒意義
現在市場太高了，等跌了再買
對投資一竅不通，要先學會再說
不過真的不需要選到最好的時機，也不需要挑到報酬最好的股票，更不需要成為專家，選一檔規模排名前面的ETF設定自動扣款，這就是最簡單也最有效的開始，學習可以邊走邊學，相信未來的你會感謝今天做出決定的你。
◎感謝 小弱肌理財中 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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