算力加電力進可攻退可守！詹璇依解析009819與009805：一檔掌握AI大腦與心臟

財經主持人詹璇依在影音中表示，2026年第一季市場波動明顯加劇，尤其同時投資台股與美股的投資人，體感差異格外明顯。

她指出，今年市場資金流向已從AI晶片，逐漸轉向AI基礎建設，更直白地說，就是與電力、能源及數據中心相關的領域。整體來看，AI的大方向並未改變，但市場開始關注一個更核心的問題，就是未來AI能否穩定運作。

在這樣的轉變下，關鍵逐漸聚焦到資料中心所需的高速傳輸、光通訊建設，以及最重要的電力供應。詹璇依指出，AI並不是「用愛發電」就能支撐，背後必須有充足且穩定的能源，因此電力供應已成為新的投資焦點。換句話說，2026年的主軸仍然是AI，但比起單純追題材，選對產業更為關鍵。

她進一步分析，透過ETF布局，可以在掌握AI成長趨勢的同時，分散個股與產業風險。在此背景下，市場正逐漸出現「電力海嘯」。

過去馬斯克曾預警，晶片短缺之後，下一個危機將是電力短缺，而現在看來，這樣的情況已逐步發生。此外，川普近期也提到，科技巨頭若需要大量用電，應自行建設發電廠，顯示既有電網難以承受AI需求，電力基礎建設的重要性正在快速上升。

從產業結構來看，輝達執行長黃仁勳提出的「五層蛋糕」理論也再次被驗證，其中最底層正是電力。詹璇依指出，若基礎建設不到位，AI難以真正落地。

數據顯示，AI搜尋耗電量為傳統的20倍以上，而新型AI數據中心的耗電量更達30倍以上，意味著每一次運算背後，都需要更龐大的電力支撐。

在這樣的邏輯下，該節目也介紹中信美國數據中心及電力ETF（009819），並將其定位為「數據中心加電力」的雙主題ETF。

從結構來看，數據中心負責運算與資料處理，相當於大腦；電力則提供穩定能源，猶如心臟，兩者缺一不可。成分股配置上，數據中心部分重壓博通，電力則布局星座能源與奇異等企業，等於同時掌握算力與能源兩大核心。

進一步觀察回測表現，電力與算力結合的策略，報酬率優於單一產業，甚至高於那斯達克指數。相關數據顯示，年化報酬率約19.7%，同時最大回撤還低於那斯達克，呈現出進可攻、退可守的特性。也因此，在市場仍集中於半導體題材時，部分資金已逐步轉向電力與數據中心，而目前相關配置比重仍偏低，仍具提前布局空間。

至於另一檔電力題材ETF星光美國電力基建（009805），節目中也進行對比說明。整體而言，009819主打「算力加電力」，AI比重較高，波動與爆發力也相對明顯；009805則聚焦電力基建，上中下游全面布局，偏向穩健與收益型配置。

投資人可依風險承受度與策略目標，選擇不同產品進行配置。

總結來看，AI下半場的競爭核心，已從晶片延伸到電力與基礎建設。節目指出，電力將成為AI時代的重要資源，甚至可視為新的「貨幣」，而算力同樣是未來不可忽視的關鍵。

與其擔心未來是否缺電，不如思考如何參與供應鏈。整體產業變化，也被形容為類似19世紀工業革命，如今則是AI新基建的關鍵時刻。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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