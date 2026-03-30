主動式ETF真的有贏0050嗎？清流君：大多數完全被壓著打

最近市場情緒深受美伊戰事變化所干擾，投資人焦點轉向擁有亮眼息收的產品。統計顯示，本周有10檔ETF即將除息，包括八檔債券ETF及二檔台股ETF，都是月配型，適合有穩健現金流需求的投資人。

2026-03-30 01:03