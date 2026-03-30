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主動式ETF真的有贏0050嗎？清流君：大多數完全被壓著打
我們直接看去年上市的主動式ETF，比較它們自成立日至今年二月底，總報酬、波動率、夏普值。
答案很直接：
大多數，完全被元大台灣50（0050）壓著打
目前看下來，只有主動野村台灣50（00985A）稍微贏一咪咪。
至於主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A），雖然總報酬略高，但並非免費午餐，背後付出的代價是更高的個股風險、產業風險、波動風險。
所以最後一看夏普值，還是明顯輸給0050。
這代表什麼？
代表很多主動式 ETF 不是比較強，而只是冒更多風險而已。
更尷尬的是：
很多連風險都開更大了，最後還是打不贏。
不是名字掛上「主動式」，就真的比較會賺。
至少目前這批，很多只是把風險拉高，然後照樣輸給 0050。
◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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