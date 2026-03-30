窮人不亂來一輩子都是窮人！37歲男看透財商差距：死存0050很難翻身

今年37歲了，時間過得真的很快。搞了10年，只換來一間房子，和幾百張股票。我會說「只有」，是因為跟我年紀差不多的朋友，資產是我的好幾倍，所以相較起來，真的差他們很多。

這些朋友的財商都比我早開啟，在很早以前就開始有計劃的買房子和懂得利用銀行的錢。以前看他們頭款夠了，就買一間，再養兩間、四間房子，這樣一路裂變下去。

雖然貸款總額變高，但現金流也在變大，對他們來說，根本沒在怕。而且隨著時間推進，這些貸款總額還會被通膨慢慢削弱。

就像30年前的1000萬是豪宅等級，但現在的1000萬，在雙北根本買不了什麼好房。而在現金流夠大的情況下，內心的安定程度，其實是很高的。

債務對他們來說，根本只是「要不要還掉」的選擇而已。以前看不懂他們在做什麼，也沒有去了解，這就是財商的差距。

一般人要翻身，很難離不開槓桿。不然在本金少、收入無法再加大的情況下，即使是元大台灣50（0050），也還是比較像在存錢而已。這就是很現實的數學問題。

我跟大部分的人一樣，先天就沒有一手好牌的開局，只能靠努力再努力，才有機會慢慢把人生拉回來。

大家加油。

富人不亂來

一輩子都是富人

窮人不亂來

一輩子都是窮人

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