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窮人不亂來一輩子都是窮人！37歲男看透財商差距：死存0050很難翻身

聯合新聞網／ 小師傅存股
小師傅發文分享10年理財血淚，感嘆死存錢速度太慢，看懂富人思維善用銀行槓桿才是致富關鍵。圖／本報資料照片
小師傅發文分享10年理財血淚，感嘆死存錢速度太慢，看懂富人思維善用銀行槓桿才是致富關鍵。圖／本報資料照片

今年37歲了，時間過得真的很快。搞了10年，只換來一間房子，和幾百張股票。我會說「只有」，是因為跟我年紀差不多的朋友，資產是我的好幾倍，所以相較起來，真的差他們很多。

這些朋友的財商都比我早開啟，在很早以前就開始有計劃的買房子和懂得利用銀行的錢。以前看他們頭款夠了，就買一間，再養兩間、四間房子，這樣一路裂變下去。

雖然貸款總額變高，但現金流也在變大，對他們來說，根本沒在怕。而且隨著時間推進，這些貸款總額還會被通膨慢慢削弱。

就像30年前的1000萬是豪宅等級，但現在的1000萬，在雙北根本買不了什麼好房。而在現金流夠大的情況下，內心的安定程度，其實是很高的。

債務對他們來說，根本只是「要不要還掉」的選擇而已。以前看不懂他們在做什麼，也沒有去了解，這就是財商的差距。

一般人要翻身，很難離不開槓桿。不然在本金少、收入無法再加大的情況下，即使是元大台灣50（0050），也還是比較像在存錢而已。這就是很現實的數學問題。

我跟大部分的人一樣，先天就沒有一手好牌的開局，只能靠努力再努力，才有機會慢慢把人生拉回來。

大家加油。

富人不亂來
一輩子都是富人
窮人不亂來
一輩子都是窮人

◎感謝 小師傅存股 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

窮人 房子 0050元大台灣50 ETF 槓桿

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