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十檔股債 ETF 本周除息 債券型00953B、00959B年化配息率逾6%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
最近市場情緒深受美伊戰事變化所干擾，投資人焦點轉向擁有亮眼息收的產品。路透
最近市場情緒深受美伊戰事變化所干擾，投資人焦點轉向擁有亮眼息收的產品。路透

最近市場情緒深受美伊戰事變化所干擾，投資人焦點轉向擁有亮眼息收的產品。統計顯示，本周有10檔ETF即將除息，包括八檔債券ETF及二檔台股ETF，都是月配型，適合有穩健現金流需求的投資人。

這八檔債券ETF以投資等級債ETF占六檔最多，公債及非投資等級債ETF各一檔。就預估年化配息率來看，全都在4.8%以上，以非投等債ETF最高，其次是投資等級債、公債ETF。

就個別債券ETF來說，群益優選非投等債（00953B）本次每股配發0.061元，預估年化配息率達7.58%最高。其次是大華投等美債15Y+（00959B）配發0.048元、年化配息率達6.13%；再來是大華優利美A債15（00984B）配發0.081元、年化配息率達5.92%。

在台股ETF方面，群益科技高息成長（00946）本次每股配發0.058元，預估年化配息率6.81%，配息表現最佳。此外，3月以來，台股大盤拉回整理，這檔ETF表現也相當抗跌。

統一台灣高息動能（00939）則配發0.072元，預估年化配息率5.53%，表現也不弱。00939自2024年8月首次收益分配以來，已連續配息20次，且都完成填息，其中有14次僅一天就填息。

特別的是，00939在本月11日才除息，接著又在31日除息。不過，這並非增加除息次數，只是除息日期調整而已，00939仍是維持一年除息12次，依據市場狀況及是否達成收益分配條件來決定。自00939配息以來，共出現三次一個月除息兩次情況，下一個月就不會除息。

群益投信ETF研究團隊認為，面對避險情緒升溫，投資人可透過收益表現佳的股債ETF，來強化投組的防禦力。科技高息成長股ETF受惠於科技前景佳又有息收保護，兼顧收益及抗震力；非投等債則受惠於利率高檔盤整，且違約率位處低檔。

市場前景不明，統一投信建議，投資人可透過分批逢低進場或定期定額台股高股息ETF，累積長線投資資本。不過，選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之間的差異，且基金配息率不代表實際報酬率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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