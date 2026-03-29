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債券 ETF 結合選擇權策略 貝萊德00985D 3月30日上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
加入選擇權策略的主動式債券ETF與被動式債券ETF比較。（資料來源：貝萊德投信）
加入選擇權策略的主動式債券ETF與被動式債券ETF比較。（資料來源：貝萊德投信）

美伊衝突延燒近一個月，市場波動升高，投資難度明顯提升。不過，貝萊德投信指出，目前市場並非趨勢反轉，而是處於震盪升溫階段。在此環境下，投資策略不宜一味退守，而應兼顧資產配置與收益來源。

在此思維下，收益優化型產品受到關注。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），將於3月30日於櫃買中心掛牌上市，聚焦投資等級債市場，並透過主動式管理，結合期貨與選擇權策略，在既有債券息收之外拓展收入來源。

市場波動升高，主要壓力來自能源價格劇烈震盪。00985D基金經理人游忠憲指出，在美伊衝突升高之前，美國扣除房租的核心服務通膨年化水準已達4.8%，顯示基礎通膨壓力偏高，使能源價格變動更容易放大市場情緒反應。

從整體金融市場觀察，目前情勢尚未惡化至全面風險擴散。游忠憲表示，股市恐慌指數VIX與債市恐慌指數MOVE皆升溫，但未超過去年4月美中關稅戰之水準，反映市場雖已轉趨審慎，但尚未進入恐慌。另一方面，主要貨幣與公債市場的波動外溢仍有限，信用利差未明顯擴大、流動性較維持穩定，整體仍處於警戒升高階段，而未演變為失序下跌。

在波動升高但風險仍可控的環境下，游忠憲認為，投資策略重點在於「收益優化」，透過投資等級債結合選擇權策略，在票息之外創造額外收益機會，進而提升整體投資效率。主因在於，目前投資等級債殖利率具吸引力，且信用風險相對可控；在盤整格局下，搭配權利金收入，也有助穩定投資組合表現。

整體而言，當前市場並非趨勢性下跌，而是震盪加劇。貝萊德投信表示，在此環境下，與其押注價格走勢，不如調整收益來源。以投資等級債為核心，搭配選擇權策略，透過票息與權利金收入，有助提升投資組合穩定度與整體效率。這樣的配置思維，體現在00985D的投資邏輯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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