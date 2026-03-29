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越跌越買 國泰00922規模突破500億

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰台灣領袖50（00922）經理人蘇鼎宇指出，00922規模3月突破新台幣500億元，顯示投資人「越跌越買」的強悍韌性，超過500億元的部分，經理費率也會步入更低的級距，以3月25日規模557億元的經理費率整體已經降至0.166%，未來隨著ETF規模持續增長，經理費還有降低空間。00922之所以能在動盪不安的環境中脫穎而出，關鍵在於其獨特的篩選機制，不僅廣納獲利表現佳之台股龍頭企業，如台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等，更將低碳轉型得分納入選股評估，讓投資人在追求長期資本增值的同時，也有更大機會可避開因環境法規轉變所帶來的營運風險，成為資產配置中的重要一環。

國泰投信表示，受AI趨勢影響，半導體漲價潮持續擴散，資產管理龍頭業者國泰投信抱持正向看法表示，台股具備強勁產業韌性與基本面支撐，範圍包含被動元件、類比IC、連接器、上游材料，有望提升企業獲利，近期市場重心仍深受中東局勢牽引，在局勢尚未明朗前，建議投資人理性看待投資，維持定期定額理財紀律，短期若有跌深，可視為長期布局良機。

00922經理人蘇鼎宇補充，對於追求更高超額報酬或希望在市場反彈波段中擴大戰果的積極型投資人，國泰臺灣加權正2（00663L）則提供一個更具效率的策略工具，00663L主要追蹤台灣加權的正向二倍報酬，以台指期為主要投資標的，在市場確認築底後，00663L 能以較高的資金效率發動攻勢，協助投資人捕捉強勁的反攻波段，追逐市場成長。然而，蘇鼎宇也特別提醒，槓桿工具具備放大損益的同時，當市場遭遇回檔，跌幅亦會同步放大。投資人務必審慎評估自身的風險承受能力與資金調度狀況，並維持紀律性的停損停利，避免盲目追高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定額 被動元件 資產配置

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