每月被動收入3萬！36歲上班族只買這3檔 一票網友跪了：穩領9％以上年化利息

一名36歲女網友在Dcard分享自身理財歷程，表示自己長期在台北打拚、沒有家庭金援，總資產已累積至約480萬至500萬元，且每月被動收入達到3萬至3萬5000元，引發網友熱議。

她指出，自己目前年薪約95萬元，從事髮膜廠商業務，理財策略以「長期投資＋指數型商品」為主，並搭配高股息與債券配置，打造穩定現金流。

從持股來看，她投入0050約70萬元本金，目前市值已成長至120萬元以上；另外持有0056，透過季配息換算，每月約可領1萬5000元至1萬6000元，同時配置月配型債券ETF 00981D，每月同樣帶來約1萬5000元至1萬6000元現金流。整體組合下，每月被動收入穩定落在3萬至3萬5000元區間。

她坦言，由於從年輕時就需自力負擔生活開銷，只能「拚命存錢」，甚至曾以恐懼作為前進動力。不過，隨著被動收入逐漸成形，生活壓力明顯減輕，也讓工作時的焦躁感降低不少。

該名網友表示，短期內仍會持續工作，並以將每月被動收入提升至5萬至6萬元為目標。同時也好奇，目前這樣的資產配置是否夠穩健，是否還有調整空間。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「原來有人跟我一樣，上班族的懶人投資法，0050＋00981D，享受台股成長的同時，降低投組波動，每月穩穩領9％以上的年化利息」、「這個當老婆絕對是有燒香拜佛」、「年薪跟妳差不多，但現在存款20萬而已，好後悔沒有早點存錢」、「結構健康、思想正確，已收藏」。

也有網友建議，「0050可以考慮多放一點喔，在妳還有收入的時候，多買成長型的。如果真的要現金流，那不如把0056一半分到0050、一半分到981D，反正是月配」、「配置跟妳很像，我是0050＋00919＋00981D，也有買美股VOO，可以考慮喔！」

也有人表示，「股息不是收入」、「左手的錢跑到右手而已」、「台灣人永遠擺脫不了股息的誘惑，懂得人一律拚資本利得。如果時間軸回到2025年1月1日，妳這樣跟全丟0050，跟高股息相比多賺了160萬以上，今年綜所稅還會差13萬的配息收入」。其他網友則說，「我自己是高股息＋市值型，確實市值型經過5～6年跑贏很多，但因為要抵每月房貸，我還是選了部分高股息，也許原PO需要足夠的現金流所以選高股息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。