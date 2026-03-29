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半導體 ETF 可定期定額長抱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

半導體為AI技術火車頭與AI基建軍火庫，2026年將左擁Token經濟學、右抱企業級AI代理紅利，儘管美伊戰情詭譎多變，仍難擋AI長線趨勢下的創新迭代成長潛力，專家建議可透過定期定額半導體ETF長期投資，抱愈久、累積報酬愈香。

根據理柏統計，投資人定期定額海內外半導體ETF，中長線績效表現不俗，皆維持正報酬表現，以近六個月來看，表現最好的是富邦台灣半導體（00892），近六個月、近一、二、三年績效高達31.3%、57.9%、70.8%、96.2%；台新臺灣IC設計居次，近六個月、近一年績效達26.8%、56%；新光臺灣半導體30近二、三年績效也分別高達66.3%、93.1%。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，台灣半導體產業，不僅具市場避險後的投資彈性，更擁有AI應用落地的長線基本面支撐，回顧2026年首季，全球AI伺服器出貨量超乎市場預期，加上台積電（2330）2奈米先進製程進度大幅領先對手，更加確立未來三至五年的技術壟斷地位，法人仍看好台積電強大的矽盾實力搭配台灣半導體供應鏈，即使面對中東戰情等市況不佳階段，長線基本面仍展現極高盈餘能見度。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉指出，隨AI應用快速擴展，全球資料量爆發式成長，帶動雲端服務商持續擴大資本支出並上修展望，顯示AI基礎建設尚未出現過熱跡象，台灣半導體供應鏈可望持續受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

先進製程 IC設計 定期定額

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