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新主動式ETF 策略大轉變

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
截至2月底，主動式台股ETF基金規模1,871億元，月增幅21.2%。聯合報系資料照
截至2月底，主動式台股ETF基金規模1,871億元，月增幅21.2%。聯合報系資料照

近來市場動盪，但AI所驅動的科技股浪潮推波助瀾下，今年2月台灣人持有基金規模再攀新高，來到17兆5,859億元，月增逾6,500億元，且整體境內境外基金買氣不受農曆年假影響，均呈現淨流入。

值得注意的是，在境內基金主要類型中又以主動式台股ETF基金規模與增幅表現更為吸睛，到2月底，主動式台股ETF基金規模1,871億元，月增幅21.2%。

全球市場今年來面臨諸多國際情勢挑戰，包括美國總統川普宣布下一任聯準會主席人選、美國最高法院宣判川普依據「國際緊急經濟權力法」逕自課徵對等關稅作法違憲，以及中東地區的緊張局勢因為伊朗核談判議題而不斷升高等。

近期市場資金板塊明顯受市場消息面的不確定性影響。2月整體市場表現仍偏向正面發展，但行情明顯震盪加劇，資金快速輪動，不同板塊與資產類別各有表現，也因此加速業者推出愈趨多元的主動式ETF基金。

如果觀察今年以來，投信送件核准或申報生效的基金，還是聚焦在主動式ETF。根據投信投顧公會統計，年初迄今，共有12檔獲准或申報生效的基金，其中，七檔都是主動式ETF基金，主題涵蓋美國科技、台股、高息和全球市場等。

安聯投信表示，主動式ETF近年快速壯大，主題和策略也愈趨多元，希望以多主題與靈活的策略，幫助投資人抓住更多潛在投資機會。在市場波動仍難以避免的情況下，如何參與市場長期成長，同時降低進場時點風險，也成為投資人2026年關注的重點。

就主動式ETF策略面，以安聯美國科技投資領航主動式ETF（00402A）為例，就是希望幫助投資人以更直接、簡單的方式，打造更完整的科技投資板塊。

在台股部分，安聯投信表示，地緣政治風險引發短線恐慌及股市震盪，置入高息多策略的主動安聯台灣高息ETF現階段以45%核心高股息策略及55%超額報酬策略布局，在報酬和波動間取得平衡。

追求資本利得同時，也有高息股保護降低波動，近期加碼光通訊、ABF載板及記憶體相關主題；相較於單純高股息策略，掌握更多動能機會。

主動安聯台灣ETF經理人施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP／ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。

施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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