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12檔ETF不畏台股拉回逆勢收紅 最強一檔持有近三成低軌衛星題材

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股原型ETF表現
台股原型ETF表現

中小型股輪動行情持續發酵，27日台股呈現大開小收分歧走勢。在權值股表現相對疲弱之際，代表中小型股的櫃買指數展現強勁韌性，在內資買盤支撐下逆勢走揚，顯示市場資金並未撤出，而是轉向具成長動能的中小型族群。

從台股ETF表現觀察，中小型相關標的明顯領先，包括富邦臺灣中小（00733）、元大富櫃50（006201）及中信上櫃ESG 30等，27日單日漲幅皆優於櫃買指數，反映資金輪動趨勢已逐步確立。其中，富邦中小動能當日不僅表現亮眼，今年以來報酬亦具競爭力，顯示投資人對中小型成長股的關注度持續升溫。

觀察產業面，AI與新興科技應用成為本波中小型股上漲的核心動能。隨著AI算力需求快速提升，帶動CPO（共封裝光學）等新技術進入量產元年，光通訊與先進封裝設備相關供應鏈受惠明確。此外，低軌衛星產業亦由建設期邁向商轉階段，在SpaceX與Amazon等企業積極布局下，未來五年全球衛星數量可望大幅成長，台灣供應鏈憑藉製造與整合優勢，已逐步切入高附加價值領域，成為長線成長新引擎。

富邦中小動能有近三成的成分股具有低軌衛星題材，第一大成分股華通（2313）為低軌衛星PCB主要供應商，最大客戶為SpaceX，太空板市占率高，並已拓展第二家衛星客戶，預期未來xAI與衛星業務有望整合下，將衍生更多網通設備PCB商機。

第二大成分股群創（3481）轉型跨入半導體扇出型面板級封裝（FOPLP）也報捷，傳拿下特斯拉（Tesla）執行長馬斯克旗下、全球低軌衛星龍頭SpaceX射頻（RF）晶片元件封裝訂單，現階段產能滿載，逐季放量出貨中。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷指出，當前產業正處於技術升級與應用擴散的關鍵轉折點，隨著SpaceX衛星發射成本續創新低，AI與太空通訊等趨勢將大幅提升整體產業能見度，在資本支出持續擴張與題材支撐下，中小型股具備高成長＋高彈性特性，成為資金布局的重要方向。

整體而言，台股在震盪格局下，資金由大型權值股轉向具題材與成長潛力的中小型族群，輪動行情可望延續。投資策略上，建議投資人可於市場拉回或震盪時分批布局中小型ETF，如00733，掌握AI產業升級與新興科技趨勢所帶來的長期投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

CPO ESG 富邦

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