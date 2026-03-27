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正2 ETF分割再+1 00685L擬將分割、5月15日舉行受益人會議

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正2（00685L）分割議案正式取得主管機關核准，並預計於5月15日舉辦受益人大會。由於00685L發行價10元，是市場上台股正二ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正二ETF，不過最後價位仍是要以受益人會議通過後當日淨值為計算基準。市場法人表示，近幾年ETF分割案一直都倍受投資人關注，由於分割後的價位讓投資人更能輕鬆入手，本次00685L的分割計畫，預計也將吸引更多投資人加入。

進一步觀察，群益臺灣加權正2於2017年3月23日成立，成立以來已逾9年，統計至3月25日止，成立以來基金淨值報酬率達1,572%。價位也從發行價的10元漲到目前為167.2元。據了解，當一檔ETF表現優異、淨值（股價）漲得太高時，投資人買入「一張」或「一股」的成本會變得很高，為了能夠降低該投資門檻，回到平易近人的交易價位區間，00685L因此將進行分割議案，預計將於5月15日召開受益人會議，也提醒00685L受益人踴躍參與會議與電子投票。

ETF理財達人表示，台股正2 ETF適合投資人長期投資。因為正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此在多頭趨勢，正2 ETF的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。以00685L為例，上市表現以來上漲1,583.47%遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬369.67%的2倍的739.34%的報酬，在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 投資人

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