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三檔主動式台股ETF今年漲幅逾25% 輾壓大盤漲幅的14%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動式台股ETF表現。資料來源：CMoney
主動式台股ETF表現。資料來源：CMoney

美伊戰爭受川普提出的和平計畫影響，歐美股市出現反覆變化，台股也變動劇烈，近期台股主動式ETF優於大盤的表現，展現經理人趨勢選股、動能追逐、風險預測成效，為投資人追求相較大盤追漲、抗跌的表現。根據CMoney資料統計，3月以來台股震盪下挫6.5%，不過，多檔主動式ETF逆勢上揚，包括：主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動中信台灣卓越（00995A）等則逆勢上漲4~5%，今年三檔表現領先者漲幅更高達25%以上。

CMoney統計資料顯示，今年以來台股上漲14.32%，12檔主動式台股ETF，僅2檔近期掛牌的ETF，表現未優於大盤；3月以來台股受美伊戰爭反覆影響，下跌6.8%，同期間全數主動式ETF都贏過大盤表現，若將主被動ETF也納入觀察，76檔主被動ETF共有62檔表現優於大盤，14檔落後大盤的多數是市值型ETF。

主動第一金台股優經理人張正中指出，近期國內外股市最大變數仍在美伊戰事變化，國際股市因「美伊和平計劃」反覆，及油價大幅波動，股價出現來回震盪表現，AI伺服器與光通訊剛性需求，帶動AI供應鏈、晶片與半導體等股價具備下檔支撐，外資因避險需求一度大幅調節權值股，不過，台股目前的基本面並未被戰火摧毀，今年整體企業獲利預期仍可望持續挑戰新高。

法人表示，傳統被動ETF必須依據指數權重持股，在戰爭暴跌時無法減碼，主動式ETF能快速拉高現金比例或轉向防禦族群，在產業快速輪動、股價多空變化劇烈的2026年更能檢視經理人選股價值與長期投資的備韌性，投資人在恐慌局勢中不宜驚慌出場，應該利用波動，透過主動選股，掌握下一波股市回歸基本面的成長機會；此外，也應留意個別ETF折溢價變化，勿躁進投資，同時留意近期多空變化中確實展現操作績效的標的，這是檢視基金公司與經理人成熟操作價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

經理人 美伊戰爭 主動式

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