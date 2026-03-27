0050強勢吸金！全球動盪也擋不住 3月淨流入挑戰新高

台灣最大ETF本月有望創下資金淨流入最高紀錄，儘管伊朗戰爭引發全球市場動盪，投資人仍持續湧入這檔以科技股為主的產品。

根據彭博彙編數據，3月至今，在台灣證券交易所掛牌的元大台灣卓越50ETF（0050）淨流入金額達1,400億新台幣（約44億美元），超越去年11月創下的29億美元紀錄。儘管如此，外資本月仍呈現賣超。

國內投資人尋求高於傳統銀行存款與保單型商品的報酬，市場的強勁需求使台灣近年成為亞洲最熱絡的ETF市場之一。台積電（2330）股價持續飆升，也帶動這支ETF的熱度。台積電這家全球最大晶圓代工廠，是全球AI基礎建設競賽的主要受惠者。

台積電占0050權重約60%，其股價在過去一年多翻倍，2月底創下歷史新高。儘管受中東衝突引發的全球股市拋售影響，本月股價有所回檔，但部分資產管理人認為，亞洲高階科技股仍是對抗戰爭延宕風險的最佳工具。

資金持續流入0050，顯示即便在全球動盪時期，內資需求仍支撐該產品表現。台灣加權股價指數3月下跌近6%。本月迄今，外資累計賣超約231億美元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。