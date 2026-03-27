美伊戰事反覆拖累市場、日股盤中跌逾千點 這檔商社 ETF 逆勢漲逾1%

地緣政治風險升溫，持續牽動資本市場，美股四大指數昨晚在避險情緒下全面走低，衝擊延燒至今日亞股，日經指數早盤一度大跌逾千點。不過，日本商社概念在震盪行情中表現亮眼，中信日本商社ETF（00955）逆勢走揚，盤中上漲逾1%，成為盤面少數亮點。

00955基金經理人辛忠駿指出，雖然中東局勢惡化短線推高全球波動，但對日本大型商社而言，油氣與化肥等資源價格走升反而形成潛在利多。市場擔憂伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）可能成為下一個攻擊目標，使國際油價雖略有回落，仍維持相對高檔，擁有大量油氣資源權益的商社因此受惠，其中以三井物產對油價變動最為敏感，估算布蘭特原油每上漲1美元，三井物產獲利便可增加約24億日圓。

辛忠駿指出，近期中東天然氣供應風險升溫，也推動LNG現貨價格攀升，具備貿易規模優勢的日本商社得以從中擴大獲利空間。若卡達天然氣田供給受影響，相關貿易機會將進一步提升三井物產等商社的能源交易收益。

化肥市場方面，由於市場擔憂中東出口受阻、價格持續上揚，過去在農業綜合領域深耕的丸紅則有望受惠於美國化肥批發業務的庫存銷售收益增加，加上短期需求穩定，市場預期丸紅獲利具上修空間。

除了短線價格題材外，商社也趁著地緣不確定性提高、資產重新定價之際，在全球展開更積極的資源布局。辛忠駿表示，三菱商事近來擴大非中東市場的天然氣追加投資；三井物產與丸紅也積極尋求銅礦項目；住友商事則將投資重心延伸至鎳礦與稀土等關鍵材料，以因應新能源與電動車產業成長需求。辛忠駿認為，這些布局有助商社降低區域風險，提高長期成長韌性。

至於非資源領域，全球通膨與資產價格攀升同樣為商社帶來助力，像是三菱商事與伊藤忠持續強化食品供應鏈投資，收購基本面良好的食品企業，讓商社在消費端具備更完整的產業整合能力。

不過，辛忠駿也提醒，若中東衝突持續拉長，全球供應鏈仍面臨一定風險，可能造成石油開採相關設備需求下降、汽車產業需求趨緩，甚至讓部分電力或工廠工程延宕。非資源型企業的獲利可見度將因此下滑，投資人仍需密切關注後續事態發展。

整體而言，儘管地緣政治風險籠罩市場，但日本大型商社依靠能源、原物料與多元化全球布局，展現出逆勢抗壓能力，也讓相關ETF可望成為震盪行情中的避風港之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。