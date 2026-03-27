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統一投信主動式基金、被動 ETF 雙獲金鑽獎肯定

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台北金融研究發展基金會公布今年金鑽獎得主，統一投信在主動式基金、ETF基金共獲得兩項大獎，包括統一新亞洲科技能源基金獲「股票型基金獎－亞洲太平洋（含日本）類別」、統一NYSE FANG+ ETF基金（00757）抱走「股票ETF基金獎－一般型－產業型指數ETF」。

統一投信表示，此次獲得金鑽獎肯定的統一新亞洲科技能源基金，聚焦尖端科技脈動與能源創新趨勢，布局AI半導體供應鏈及軟體應用、基礎電力、機器人、自駕應用等。而00757追蹤尖牙指數，精選美國十大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果、網飛、META、Palantir，掌握從AI算力晶片、記憶體、網路、雲端平台、落地執行到終端應用的完整生態系。

根據台北金融研究發展基金會資料，今年金鑽獎的海外股票型基金獎，是採取基金三年期的新台幣計價年化報酬率與風險指標，評選出各類別基金中績效最優異者授獎。ETF基金獎方面，評審團對成立滿三年的ETF，就追蹤誤差、追蹤差異、總規模及規模成長率、總成交值及週轉率、受益人數及人數成長率、費用率等項目，進行綜合評比，選出各類別ETF中成績最佳者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

亞馬遜 統一投信 年化報酬率

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