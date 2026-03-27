統一投信主動式基金、被動 ETF 雙獲金鑽獎肯定

統一投信即將推出新檔主動式ETF「主動統一升級50（00403A）」，經理人張哲瑋的操盤實力受到重視。過去一年，其管理的統一台灣動力基金和大滿貫基金表現優異，分別漲25.91%和25.52%。此檔新基金於4/22至4/24募集，備受市場期待。

2026-03-27 08:29