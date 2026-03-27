0056、00878、00919、0050…合計買進共54萬！存股哥有感：人賺不到認知之外的錢

差不多可以統計2026第一季的買進清單了，共買了6.3張元大高股息（0056）、9張國泰永續高股息（00878）、1張群益台灣精選高息（00919）、850股元大台灣50（0050），總計價金約54萬，也多虧去年第四季高股息開始上漲，讓我有更多空間可以持續上槓。

除了股票質押之外我也將股息持續再投入，覺得目前的存股進度還蠻好的，也沒有因為3月的暴漲暴跌受到任何影響，還是要看看之後的市況可不可以回穩，這樣券商才能釋出更多額度，我也才能增加更多槓桿。

我認為高股息升息也一大關鍵，讓我的股息現金流變得更強，應該說配息恢復到高股息該有的正常水準比較準確，從2-3年前開始高股息配息配不出來這個話題就開始在講了，結果到現在根本什麼事都沒發生。

也有人講不要借貸投資，但我認為準確的說應該是要在合理範圍內、可控的風險之下穩定使用槓桿，才能讓自己的資產得到更有效率的提升，還是那句名言「一個人賺不到認知之外的錢」。

也許別人的舒適圈對這些人來說是無法超越的極限，所以一聽到槓桿投資才會有這麼劇烈的情緒反彈，但沒有關係，別人的反對跟不理解又與我無關，我能靠自己的方式讓人生變得好比較重要。

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