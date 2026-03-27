奔騰姐後又有動力哥！超強績效大公開 00403A憑什麼備受期待？

主動式ETF百花齊放，統一投信的實力有目共睹，不僅主動統一台股增長（00981A）表現強勁，主動統一全球創新（00988A）也是海外型績效王。而在這波熱潮中，統一投信即將再推一檔重量級新作「主動統一升級50（00403A）」。

這檔新兵為何備受市場矚目，關鍵在於操盤實力！尤其今年以來，中東戰火反覆，市場震盪劇烈，對經理人的操盤實力可說是壓力測試。00403A的經理人張哲瑋，目前也是統一台灣動力基金、統一大滿貫基金的經理人。直接攤開這兩檔基金今年以來的績效，與大盤以及目前最有人氣的三檔主動式ETF比一比。

台股加權指數今年以來漲12.6%，張哲瑋操盤的統一台灣動力基金漲25.91%、統一大滿貫基金漲25.52%，師出同門的主動統一台股增長（00981A）也漲逾兩成、達20.14%。主動復華未來50（00991A）漲16.75%，主動群益台灣強棒（00982A）漲12.78%。

資料來源：MoneyDJ

投研實力的純血傳承：為什麼市場看重「統一寶寶」？

由上述績效數據，看到一個共同的關鍵「統一投信」。主動式ETF的績效高度仰賴經理人的選股和操盤。而在基金界，經理人的養成背景往往決定了其操盤風格與穩定度。

統一投信是老字號投信，在財經圈打聽一下就知道，統一投信深耕主動式基金已經超過30年，統一體系培養出來的「統一寶寶」，最出名的就是扎實的企業訪查與產業分析功力。從統一投信官網，可以看到一個驚人的數據：年度企業訪查高達7000人次。這些投研量能的累積，都是主動式基金選股與操盤能夠精準的重要養分。

目前最夯的00981A「奔騰姐」陳釧瑤，就是血統純正的「統一寶寶」，而這次準備接掌00403A的「動力哥」張哲瑋，仔細研究他的背景會發現，他不僅多了外商的歷練，在統一投信也已經操盤5年。正因為承襲了統一投信的投研戰力，也難怪他操作的基金，歷經中東戰火波動，績效依舊繳出亮眼的成績單。

截自／統一投信官網

主動式ETF買的就是經理人的腦袋與背後的投研團隊。統一投信已經用00981A、00988A兩檔產品展現了在主動式ETF市場的實力。如今張哲瑋帶著「動力」與「大滿貫」累積的深厚選股經驗，即將挹注到4/22~4/24募集的主動統一升級50（00403A）。統一投信在「奔騰姐」之後，派出「動力哥」，許多投資人看著00981A從10元，不到一年就漲到20元，喊著來不及上車。現在用銅板價，在募集期買進統一投信主動式ETF的機會又來了，難怪是市場上討論聲量極高的一檔新兵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。