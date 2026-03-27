今年來ETF成交值大增

無懼中東戰火未歇，台股ETF交易熱度持續攀升，今年來在不到一個季度內，總成交值已攀升至2.3兆元，已較去年第1季數值翻倍，今年台股ETF的交易熱度有望持續攀升並再創新高。

統計至昨（26）日，今年來台股ETF總成交值達2.3兆元，較去年第1季整個季度台股ETF總成交值1.04兆元，大幅成長125.8%，亦相當於去年全年總成交值4.6兆元的47.8%，顯示台股ETF的投資熱度持續攀升。

從類型來看，今年來ETF總成交值達3.69兆元，當中，高達63.7%由台股ETF貢獻，高於去年全年52.6%、2024年的46.67%、2023年45.72%，顯示台股波動拉回反而讓投資人更積極加碼。

以個別標的來看，今年來共有七檔台股ETF成交值已超過千億元，且該七檔便占台股ETF總成交量六成，顯示資金高度集中在熱門標的。其中，元大台灣50最熱門，高達5,555億元，占整體23.5%，群益台灣精選高息1,707.9億元，占7.2%、元大台灣50正2的1,539.5億元，占6.5%、主動統一台股增長1,466.2億元，占6.2%、富邦科技1,359.7億元，占5.7%、元大高股息1,350.9億元，占5.7%、凱基台灣TOP 50的1,159.3億元，占4.9%。

統一投信投研團隊表示，地緣政治不確定因素雖未排除，但目前市場預期聯準會在今年下半年仍有降息機會，有利股市資金流動性。整體而言，AI需求持續增加，加上資金流動性無虞，有助台股供應鏈營收成長，成為台股長線成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。