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主動式台股 ETF 人氣旺

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股26日開高走低，但仍有不少台股ETF逆勢上漲，帶動規模水漲船高。聯合報系資料照
台股26日開高走低，但仍有不少台股ETF逆勢上漲，帶動規模水漲船高。聯合報系資料照

台股昨（26）日開高走低，但仍有不少台股ETF逆勢上漲，帶動規模水漲船高。統計昨日，12檔主動式台股ETF中，共有主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長、主動中信台灣卓越、主動兆豐台灣豐收等四檔規模同創新高。 

主動式台股ETF本周添新兵，在主動兆豐台灣豐收25日掛牌上市後，總檔數達12檔，總規模已達2,233.5億元，其中主動統一台股增長ETF以972.5億元規模居冠；再看績效，今年以來逾八成的台股主動ETF都交出兩位數的正報酬，主動群益科技創新則以30.1%的報酬率居冠。

展望後市，群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，在看好台股後市之下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊以應萬變，主動式台股ETF為可以運用的工具。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股布局須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線持續看好。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

統一投信投研團隊表示，近期已經有油輪開始嘗試通過荷莫茲海峽，市場對於中東原油供給信心可望回穩，股市表現也將回歸基本面。

目前台股仍維持長線多方趨勢，但短中期受到市場高度不確定影響，後續呈大區間震盪機率高。

統一投信投研團隊分析，儘管盤勢震盪，但是AI族群的基本面依然穩健，美、台兩地相關企業季報表現亮眼，AI基礎設施建設規模持續擴大，有利相關供應鏈業績持續推升。

只要戰爭因素鈍化，基本面強勁的族群可望率先展開反彈。看好族群方面，以具「實質獲利兌現能力」標的為主，產業包含光通訊（CPO）、散熱、ABF載板、2奈米受惠股以及Google相關概念股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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