極短債 ETF 資金避風港

極短天期債在地緣政治風險籠罩下，今(2026)年3月以來吸引逾百億美元湧入配置，遠高過長天期債的19億美元，顯見避險資金於市場動盪之際，明顯偏好防禦性更佳的短債。

國內投信發行的債券ETF自美、以、伊開戰以來，績效前十名的產品其持有的都是存續期間短標的，前三名更都是極短天旗美債ETF，分為群益0-1年美債（00859B）、國泰US短期公債、中信美國公債0-1，期間漲幅皆逾2%值得投資人留意。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵指出，近期受到中東地緣衝突干擾，不僅讓市場擔憂景氣前景，也關注是否影響接下來聯準會降息路徑，在避險情緒仍高之際，美國短天期債因是由美國政府發行，在信評與流動性上表現無虞，且因天期短所受到的利率波動風險低，也可提供債息，被視為當前資金避風港之一，投資人不妨適度配置相關ETF來平衡投資組合波動，同時也能兼顧收益需求。

中國信託投信表示，通膨預期升溫推動長端殖利率走揚，地緣政治風險進一步擴大信用利差，加上新台幣兌美元貶值帶動海外收益換算效益下，美元短債成為相對受益標的。近期資本市場震盪劇烈，中信美國公債0-1具備極短天期、利率波動敏感度低、信用品質最高等特性，可望成為投資組合中相對可靠的資金避風港。

群益1-5Y投資級債ETF經理人曾盈甄表示，自2月底地緣政治衝突以來，原油價格大幅上漲，帶動整體殖利率同步走高。短天期債受惠於對殖利率波動敏感度低的優勢，整體走勢表現更為穩定。其中，1-5年期的投資等級債不僅存續期短，資產品質無虞，也能同步提供收益，適度配置相關ETF有助於強化投資組合防禦力，也兼顧息收。

財富管理專家表示，美以伊衝突對全球金融市場投下震撼彈，原油價格大幅上漲，引爆市場避險情緒，同時也讓接下來聯準會政策動向更加難以臆測，資金轉而尋找資產品質佳且波動度低的標的來作為避風港，短天期債受惠於對利率敏感度低的優勢，整體走勢更為穩定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。