SpaceX要IPO？這檔ETF漲翻創新高

馬斯克旗下SpaceX傳出可能在本周向美國監管機構提出IPO申請作業，市場預期SpaceX目標在6月掛牌上市，募資上看750億美元，高於市場原估值500億美元，可望成為史上最大規模IPO案，受這個消息激勵，海內外太空衛星股近日全線漲翻，全台唯一SpaceX太空概念ETF為第一金太空衛星ETF（00910）股價3月26日攻到61.95元續創歷史新高，2026年以來漲幅也超過33%，再度搶攻盤面最強海外ETF的C位。

多家投資銀行計畫共同執行史上最大規模太空巨頭SpaceX的IPO案，包括摩根士丹利、高盛、美銀、花旗及巴克萊等，聯手推動美國本土至拓展全球投資者資源，第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，以市場預估的SpaceX上市規模預估，若如市場預期在那斯達克上市，可望納入那斯達克100指數成分股，與蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等科技巨頭並駕齊驅，並將受惠資金配置需求，預期將進一步帶動整體太空衛星評價重估及太空衛星個股比價效應驅動股價上揚。

根據CMoney資料顯示，這幾天台股強勢大漲的太空衛星概念股包括：全新（2455）、昇達科（3491）、華通（2313）部分個股也是第一金太空衛星ETF成分股；Bloomberg統計，海外太空衛星股更飆，中小型商業發射載具業者螢火蟲太空（Firefly Aerospace）近一周漲幅逾24%，這檔個股在3月剛剛納入第一金太空衛星成分股即有強勢漲幅；黑天科技（Blacksky Technology）近一周漲13%，主要反應國際客戶及政府取得衛星影像觀測大單合約；行星實驗室（Planet Labs）近一周漲幅達42%，受惠近期新公布財報超出預期，加上未來國防情報與民用衛星高頻影像的龐大需求。

第一金投信表示，第一金太空衛星ETF是全台唯一鎖定太空衛星產業純度最高的投資標的，同時也是目前投資人看好SpaceX上市可望驅動相關產業鏈太空衛星股價動能，參與全球太空經濟、低軌衛星商機，與SpaceX產業鏈關聯度最高的投資工具，投資人不妨留意，太空衛星產業具備高波動、高成長特性，在太空巨頭SpaceX加入公開市場後，參與太空衛星產業還有中長線產業紅利可期，不預測太空衛星相關標的股價高點，宜採取定期定額、分批投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。