006208漲價越買越慢⋯他拚增加張數！網解套：重點是資產

不少人選擇定期定額長期投資，一名網友在Dcard發文表示，自己每月定期定額1.5萬元投資006208，目前累積約5張，原本一年可存1張，但隨著股價上漲，如今一年連1張都買不到，即使逢低加碼零股，累積速度仍偏慢，因此詢問「還有什麼方法可以增加股票張數」。

貼文引發討論，多數網友直指關鍵在於「投入資金」，認為若想增加張數，最直接方式就是提高定期定額金額或增加收入，「賺多一點就能買多一點」、「定額改大一點就好」成為主流回應。

也有不少人提醒，投資應關注「總資產」而非「張數」，指出張數只是表象，真正重要的是整體資產規模與報酬率，「張數沒有意義，要看資產」、「增加張數等於增加投入金額」等觀點獲得認同。

另一派則提出替代思路，例如改買價格較低的ETF（如0050）、等待ETF分割，或選擇會配股的標的，以視覺上增加持股數量。不過也有人直言這類方式僅是「心理感受」，並未改變實質資產。

此外，部分網友提及進階手段如質押、信貸等槓桿操作，但同時強調風險較高，需視個人承受能力而定。整體討論顯示，新手投資人常將「張數成長」視為目標，但市場共識仍回歸基本面，投資核心在於資產累積與長期報酬，而非持股數量本身。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。