快訊

川普稱「應伊朗要求」延後打擊能源設施 德黑蘭與調解方雙雙打臉

賣「陸製瑕疵」防彈背心給警政署 黑心業者500萬交保

美股現拋售潮…四大指數全收黑！標普500創1月來最大跌幅 那指陷修

006208漲價越買越慢⋯他拚增加張數！網解套：重點是資產

聯合新聞網／ 綜合報導
投資006208的網友發現，隨著股價上漲，定期定額買進的速度明顯放緩，引發討論。專家建議，增加投入資金或關注總資產成長才是重點，張數成長只是表象。 中央通訊社
投資006208的網友發現，隨著股價上漲，定期定額買進的速度明顯放緩，引發討論。專家建議，增加投入資金或關注總資產成長才是重點，張數成長只是表象。 中央通訊社

不少人選擇定期定額長期投資，一名網友在Dcard發文表示，自己每月定期定額1.5萬元投資006208，目前累積約5張，原本一年可存1張，但隨著股價上漲，如今一年連1張都買不到，即使逢低加碼零股，累積速度仍偏慢，因此詢問「還有什麼方法可以增加股票張數」。

貼文引發討論，多數網友直指關鍵在於「投入資金」，認為若想增加張數，最直接方式就是提高定期定額金額或增加收入，「賺多一點就能買多一點」、「定額改大一點就好」成為主流回應。

也有不少人提醒，投資應關注「總資產」而非「張數」，指出張數只是表象，真正重要的是整體資產規模與報酬率，「張數沒有意義，要看資產」、「增加張數等於增加投入金額」等觀點獲得認同。

另一派則提出替代思路，例如改買價格較低的ETF（如0050）、等待ETF分割，或選擇會配股的標的，以視覺上增加持股數量。不過也有人直言這類方式僅是「心理感受」，並未改變實質資產。

此外，部分網友提及進階手段如質押、信貸等槓桿操作，但同時強調風險較高，需視個人承受能力而定。整體討論顯示，新手投資人常將「張數成長」視為目標，但市場共識仍回歸基本面，投資核心在於資產累積與長期報酬，而非持股數量本身。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定額 資產 006208富邦台50 ETF 市值型

延伸閱讀

油價跌幅收斂…白宮警告伊朗不妥協就地獄式打擊！網：大場面要來了

4月大崩盤醞釀中？美伊戰爭不停引爆能源危機…郭哲榮：台股恐跌6000點

10元買00940只換來寂寞？前操盤手破除散戶迷思：便宜不能治百病

00919、00918、00878聯手打造活水金流！杉本曝「目標各存百張」：這區間是甜甜價

相關新聞

006208漲價越買越慢⋯他拚增加張數！網解套：重點是資產

不少人選擇定期定額長期投資，一名網友在Dcard發文表示，自己每月定期定額1.5萬元投資006208，目前累積約5張，原本一年可存1張，但隨著股價上漲，如今一年連1張都買不到，即使逢低加碼零股，累積速度仍偏慢，因此詢問「還有什麼方法可以增加股票張數」。

今年來ETF成交值大增

無懼中東戰火未歇，台股ETF交易熱度持續攀升，今年來在不到一個季度內，總成交值已攀升至2.3兆元，已較去年第1季數值翻倍，今年台股ETF的交易熱度有望持續攀升並再創新高。

主動式台股 ETF 人氣旺

台股昨（26）日開高走低，但仍有不少台股ETF逆勢上漲，帶動規模水漲船高。統計昨日，12檔主動式台股ETF中，共有主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長、主動中信台灣卓越、主動兆豐台灣豐收等四檔規模同創新高。

極短債 ETF 資金避風港

極短天期債在地緣政治風險籠罩下，今（2026）年3月以來吸引逾百億美元湧入配置，遠高過長天期債的19億美元，顯見避險資金於市場動盪之際，明顯偏好防禦性更佳的短債。

SpaceX要IPO？這檔ETF漲翻創新高

馬斯克旗下SpaceX傳出可能在本周向美國監管機構提出IPO申請作業，市場預期SpaceX目標在6月掛牌上市，募資上看750億美元，高於市場原估值500億美元，可望成為史上最大規模IPO案，受這個消息激勵，海內外太空衛星股近日全線漲翻，全台唯一SpaceX太空概念ETF為第一金太空衛星ETF（00910）股價3月26日攻到61.95元續創歷史新高，2026年以來漲幅也超過33%，再度搶攻盤面最強海外ETF的C位。

別管Terafab何時蓋好！00995A鎖定台灣科技成長股 精準掌握AI半導體10年大趨勢

特斯拉執行長馬斯克啟動Terafab晶片製造計畫，預計建造一座可生產AI晶片的晶圓廠。投信法人指出，台灣相關業者可望受惠，建議透過主動型ETF布局，掌握AI半導體的長期成長機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。