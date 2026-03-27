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0050正二分割停牌！網酸台股制度落後：電子化還要等一周？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣ETF「0050正二」因分割需暫停交易，引發PTT熱議，網友質疑制度落後。與除權息相比，為何分割卻需停牌數日，討論焦點集中在效率與制度差距，部分人認為現行作業過時。 中央通訊社
台灣ETF「0050正二」因分割需暫停交易，引發PTT熱議，網友質疑制度落後。與除權息相比，為何分割卻需停牌數日，討論焦點集中在效率與制度差距，部分人認為現行作業過時。 中央通訊社

台灣ETF「0050正二」進行分割卻需暫停交易，引發PTT股板熱烈討論。有網友質疑，同樣涉及股數與價格調整的除權息並不需要停牌，為何分割卻要停止交易數日，認為在電子化時代仍須等待，制度顯得不合理，相關話題迅速掀起關注。

一名網友在PTT發文表示，0050正二分割需停止交易，讓他感到困惑，尤其與除權除息相比，兩者本質上都涉及價格與股數調整，但處理方式卻不同，因此希望有更具說服力的解釋。他也提到，該問題甚至一度被刪文，更增加討論熱度。

從制度面來看，分割涉及的是「有價證券換發與登記作業」，包括股數重算、帳務調整、清算交割系統同步更新等流程，與除權息僅做價格基準調整不同，因此在台股現行制度下，仍需預留作業時間。不過PTT網友普遍對此並不買單，認為在現代電腦系統下，理應可快速完成。

對此，網友討論多集中在「效率與制度落差」。不少人直言台股制度相對落後，與美股ETF分割可在極短時間內完成相比，台股動輒停牌數日甚至一週，顯得不合時宜；也有人吐槽「電子交易卻像人工處理」，甚至戲稱是「手工切股票」。此外，也有人延伸到其他制度，例如配息發放時間過長、交易時間偏短等問題，認為整體金融基礎設施仍有改善空間。

不過也有不同聲音指出，停牌並非完全沒有必要。部分網友認為，分割牽涉清算與交割安全，若貿然在交易中同步調整，可能引發錯帳或系統風險；也有人認為短暫停牌反而可避免市場劇烈波動，甚至被戲稱為「躲漲躲跌機制」。另有留言指出，相關流程其實屬於既有法規與作業慣例問題，「問就是規定」，並非單純技術限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50

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