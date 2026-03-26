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別管Terafab何時蓋好！00995A鎖定台灣科技成長股 精準掌握AI半導體10年大趨勢

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克自建Terafab難度高，台廠成最大贏家，法人建議以00995A搶先布局AI算力商機。中央社
馬斯克自建Terafab難度高，台廠成最大贏家，法人建議以00995A搶先布局AI算力商機。中央社

特斯拉執行馬斯克（Elon Musk）日前宣布啟動「Terafab」晶片製造計畫，準備在德州打造一座整合設計、製造、記憶體、先進封裝與測試的一條龍晶圓廠。投信法人指出，Terafab 的技術門檻與資本需求遠高於過往任何一座晶圓廠，姑且不論未來是否成功，台灣相關業者仍將是最直接的受惠者，建議投資人可以透過聚焦先進製程、封測與載板等成長性產業的主動台股ETF進行布局，掌握算力革命的投資機會。

中國信託投信表示，馬斯克打算蓋一座一條龍晶圓廠，目標以2奈米製程每年生產1,000億至2,000億顆AI晶片，支撐其全自駕、機器人與太空運算布局。難度前所未見，許多人質疑其可行性，但馬斯克過去最擅長「化不可能為可能」，因此值得密切關注。而在建廠與量產前，馬斯克仍需倚賴台積電、三星與全球供應鏈，台灣相關業者可望直接受惠。

主動中信台灣卓越（00995A）經理人張書廷指出，Terafab的建廠期長、投產時間未定，在這段期間，馬斯克對先進晶片的需求不會減少，反而會因太空與AI擴張持續上升，意味台積電仍將是最核心的供應商。此外，新廠建置需要大量先進設備，包含蝕刻、薄膜沉積到EDA與量測設備，各國設備商都有機會受惠，而台灣相關上游零組件廠也可望同步受惠供應鏈拉貨效應。

張書廷分析，若Terafab選擇以封裝、測試作為切入點降低技術壓力，包括欣興、旺矽、穎崴在內的台灣封測與載板業者，都具備高度合作可能性。這些企業本來就是全球AI晶片產業不可或缺的一環，而在Terafab建廠初期，馬斯克勢必倚賴既有供應鏈來彌補先進製程不足的缺口，使台灣封測產業具備明顯受惠契機。

他指出，Terafab不是短線題材，而是跨越五到十年的長期趨勢。由於產業鏈涉入面向廣泛，個股波動也高，若以更有效率的方式掌握成長機會，ETF是較佳工具。其中00995A以主動選股為特色，聚焦台灣科技與半導體成長股，包括設備、封裝、材料與AI供應鏈領域，是投資人參與這波算力革命的重要選項。

張書廷強調，Terafab的挑戰全部在美國，但機會卻發生在台灣。只要AI與太空算力需求不減，台灣在全球供應鏈的角色只會更關鍵。馬斯克建晶圓廠可能要很多年，但他對晶片的需求現在就存在；因此台灣的機會不是未來式，而是現在進行式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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