00919、00918、00878聯手打造活水金流！杉本曝「目標各存百張」：這區間是甜甜價

在追求資產增值的道路上，越來越多投資人轉向建立穩定的現金流。

財經Youtuber杉本近日於影片中分享，他透過布局三檔熱門高股息ETF：國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918），成功打造每月近5萬元的被動收入。

杉本強調，存高股息的核心不在於追求爆發性價差，而是為了在市場波動中，依然能有一筆穩定的現金流流入帳戶，支撐投資人「待得夠久」。

三強聯手規模衝破9000億 選股邏輯各有千秋

根據杉本的觀察，這三檔ETF的規模已展現出驚人的成長。00878以4620億元的資產規模穩坐「巨獸級」地位；00919則在短短兩年內突破4200億元；00918則正處於819億元的快速成長期。

在選股邏輯上，杉本解析這三者具備產業互補性。

00919與00918的選股重心偏向半導體與金融股，具備較強的進攻性；而00878則以金融與電腦周邊股為主，風格相對穩健。

他提醒，投資人應關注ETF是否能穩定配息並順利填息，這才是現金流計畫能否持續的關鍵。

二代健保費怎麼避？配息組成結構是關鍵

針對存股族最擔心的「二代健保扣費（單次給付達2萬元）」問題，杉本整理出精確的避稅張數建議。

他指出，並非所有的配息都要扣費，只有其中的「股利所得（54C）」才計入。

以最新第一季配息資訊為例，00919與00918的配息來源高達100%為「財產交易所得」，54C佔比為0%，這代表目前這兩檔即便大量持有，也沒有扣除健保費的限制。

而00878的54C佔比約為37.93%，換算後建議持有張數不超過125張（投資額約275萬元），即可有效避開2萬元的扣費門檻。

年化殖利率衝破13% 杉本公開便宜價、合理價

杉本也公開了他的投資組合：分別持有00919與00878各100張，以及00918共47張，總投入成本約548.8萬元。

以目前的配息標準推算，每月總領息金額約49713元，整體投資殖利率達10.8%。其中00919年化殖利率甚至衝破13.9%，00918也有11.2%的亮眼表現。

不過，杉本務實地提醒，高達10%以上的配息率未必是長期趨勢，未來應會回歸到7%到8%的合理水準。他也根據精算公式給出目前的價位評估：

00919（市價22.4元）：便宜價18.3元、合理價22.8元、昂貴價26.5元。 00878（市價22元）：便宜價17.1元、合理價21.元、昂貴價24.8元。 00918（市價22元）：便宜價17.9元、合理價22.5元、昂貴價25.6元。

杉本最後總結，他的短期目標是將這三檔標的各存滿100張，確保每月穩定領取至少5萬元的被動收入。

他認為「你不用很厲害才開始，但要開始才會變得很厲害」，建議小資族從建立自己的存股名單開始，透過時間複利享受資產帶來的保障。

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