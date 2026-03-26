10元買00940只換來寂寞？前操盤手破除散戶迷思：便宜不能治百病

散戶四大誤區 你中了幾個？

理財觀念較保守的人或許會說：「像父母那一輩安穩上班領薪水，適度節省、努力存錢就好，為什麼還要投資？」若是在臺灣1 年期定存利率高達13％的1980 年代這麼說，我完全認同，試想，如果現在的定存利率有13％，報酬率比買股還高，別說你不想學投資，也應該不會投資。

不過時空已然大幅變遷的現在，我們不僅要朝九晚五的工作，還得七拼八湊的存錢，有效率且有效果的投資就變得非常必要，原因有四：一是低存款利率。以郵政儲金1 年期定存固定利率為例，自2009 年調降至低於2％後，便長期維持在1.5％上下（按：2026 年1 月1 日公告之1 年期定存利率為1.725％）。

二是高通貨膨脹。儘管臺灣官方公布的通膨數據大約是3％，但大家的體感卻是10％～20％，尤其是民生物資和房價，漲幅更是超過20％，使得薪資成長根本趕不上物價上漲。

三是避免被取代。有高收入技能，通常可以創造高價值的產出，只譬如醫生、會計師、水電師傅或飛機駕駛，這些工作都無法輕易被取代。反之，若工作性質門檻太低、容易取代（曾聽朋友說，他出國旅遊請假兩週，結果部門運作不但依然順利流暢，主管與同事們更是對他請假那麼多天絲毫無感），就得思考一旦在職場上變得可有可無，必須有足以維持生活的收入備案。

四是因應隨年齡增長的支出。人到一定年紀後，會陸續出現買車、買房、生兒育女等需求，花費一筆接著一筆來，但薪水成長的幅度卻未必跟得上，便需要其他的賺錢管道來補足。

無論是為了上述哪個理由（通常是4 個理由都有）必須學會投資，也無論你曾聽過哪些投資派別或策略，目前市場上唯一曾任職於地雷股公司、撰寫過公開說明書與重整計畫書，且在金控證券自營部擔任操盤手多年、優游股海30 年的我，要告訴你一個重要的前提， 就是先建立正確的投資邏輯，因為那是讓投資順利、操作犀利的基礎，而第一步就是排除四誤。

便宜治百病 小心買了個寂寞

投資第一誤就是「便宜治百病」，也就是只挑股價便宜的投資標的。2024年3月時的「ETF之亂」，主角元大台灣價值高息（00940）除了有風險分散與月配型高股息的特點之外，最關鍵的亮點是「申購入手價只要10元」，因而掀起了一波搶購熱潮，許多投資人解除定存，甚至不惜抵押房產以參與申購。

當時上千億資金迅速湧入，導致銀行與券商運作不及，部分券商不得不暫停受理申購，連發行券商都在半夜發出公告，表示無法保證所有開戶申請（含補件）可於申購截止日前完成。 大是文化《操作慣性股，我38歲就財富自由》，作者：王仲麟

然而00940在2024年4月1日正式上市那天，確實是10元掛牌發行，但在發行後第一天便進入破發窘境，截至2026年1月31日，它的市價依然還沒回到10元。如果把每月領到的配息加回去，以2026年1月31日股價9.4元，加上月領的累積股息0.62元，看來是終於解套，但也等於投資了這麼久只換來寂寞。

從00940的例子就能了解，投資決策絕不能有「便宜治百病」的誤解，以下我再用實際數字來說明。

A與B都是優質標的，A的股價為10元，B的股價為200元。但常見的投資思維會認為，便宜的A比較值得買。好像持有20張A，會比持有1張B更踏實、甚至更富有。

如果便宜真能治百病，價格低廉的股票更好，那麼護國神山台積電、飛天神牛台達電（2308）、臺灣之光大立光（3008），還有聯發科（2454）、華碩（2357）、寶雅（5904）、儒鴻（1476）等，這些大家公認的優質股票，檔檔股價不僅過百、甚至破千，不但不便宜，更可說是非常昂貴，它們就根本無須評估，更不值得投資了嗎？其實你也知道這個說法有誤。

相信便宜治百病，是把買股當成逛夜市或買生活必需品，其實不妨想成採購電視或冰箱，大家買這類型大型家電時，都會理性的思考CP值（或稱性價比），很清楚不能只要求成本（Cost）越低越好，效能（Performance）越高越好也是必要條件，選擇投資標的時，也應該抱持一分錢一分貨的觀念。

下跌就搶進 真正低檔來臨已沒子彈

投資第二誤，就是「下跌就搶進」。日本股神是川銀藏曾說：「不可太過於樂觀，不要以為股市會永遠漲個不停。」投資大師彼得．林區（Peter Lynch）也說：「當你認為好股票就不會下跌，表示你還沒準備好在股市獲利。」

或許你很清楚，即便是品質好、價值高、確實可以投資操作的股票，它也不會天天漲停或一直漲不停；你也具備「股價漲多必定拉回，跌深了就是買點」這個正確觀念，但是更清楚口袋內的資金並非源源不絕，有限的資金就必須在最適當的時機投資，才能發揮更好的效果。

然而，如果欠缺具體的操作原則，只是「猜想」、「認為」、「覺得」跌了X％就叫做跌深（這個X％是多少？媒體、老師、專家、達人的講法都不一樣，問2個人說不定出現4個答案），甚至是一跌就急著買，深怕過了這個村就沒那個店，等到股價真正到了合理低檔區（但絕對不是最低點），亦即低檔進場與大幅加碼的適當時機真的到來，才發現資金早就用光，就真的很可惜。

就像台積電在2022年2月至11月總共跌37次，一次比一次更深，如果一遇跌就買、越跌越加碼，雖然這麼做也不是錯，但未來的投資報酬將會被大幅削弱，下跌就搶進、降低持股成本的獲利效果，遠不如等待相對低檔再大幅加碼更好。

大是文化《操作慣性股，我38歲就財富自由》，作者：王仲麟

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。