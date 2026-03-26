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00996A買氣夯！3月26日至27日進行初級市場申購控管 不影響證券交易
主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）25日甫掛牌績效就爆衝6.1%，買氣也超旺，市價比淨值出現了近3%的溢價。因此兆豐投信公告3月26日至3月27日，進行該ETF初級市場申購控管，控制申購組數。不過投資人仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進。
兆豐投信說明，這次針對初級市場申購進行控管，主要是基於投資管理上的考量。隨著基金規模持續成長，在現階段市場環境下，希望確保每一筆新增資金，都能在合理的條件下完成配置，而不會影響整體投資品質。
對兆豐投信來說，更重要的是維持既有投資人的長期利益，因此在必要的時候進行適度的節奏控管，是主動式ETF應有的風險管理機制之一。未來仍會依市場狀況與投資機會，動態調整相關措施。
兆豐投信指出，對一般投資人來說，次級市場的交易並不受影響，這次主要是針對初級市場的申購節奏做調整。整體來看，這樣的機制反而有助於維持產品的穩定度。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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