快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式台股ETF 今年漲幅逾30%僅這檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

市場投資新寵的12檔主動式台股ETF在大盤漲升之際表現更亮麗，3月25日平均日漲幅4.28%遠勝大盤的2.54%，其中主動群益科技創新（00992A）2026年來漲幅30.01%居冠，表現最亮麗。法人表示，台股近期表現震盪劇烈，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，儘管美伊戰爭仍充滿變數，然而原油價格在各國護航以及美國放寬部分俄羅斯原油的出售下，預期將獲得控制，參考烏俄戰爭的發展，隨著戰爭的時間延長，預期對股市的影響將逐步減小。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段台股高檔下的靈活投資選擇。

00992A經理人陳朝政指出，長期來看，預期今年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。

光通訊角色正由過去的基礎設施，升級為解決AI運算瓶頸的關鍵技術，尤其在NVIDIA在GTC上宣告，在AI算力持續攀升下，光通訊將是重要的發展方向，預期其他CSP業會逐步導入光通訊的技術，長期產業正向看待。預期可以注意的類股包含測試介面除群、記憶體、散熱、光通訊等族群、半導體設備、載板等族群。

12檔主動式台股ETF績效表現。資料來源：CMoney
12檔主動式台股ETF績效表現。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美伊戰爭 基礎設施 ETF

延伸閱讀

台股連年多頭但選股難度接連攀升 2025年僅15%贏大盤

台股ETF魅力無法擋 0050、009816等受益人皆增逾30萬

主動式台股ETF 受益人連22周創高！這五檔ETF同高

台股 ETF 受益人連8高！25檔同高 市值型、高息型與主動式三分天下

相關新聞

00919、00918、00878聯手打造活水金流！杉本曝「目標各存百張」：這區間是甜甜價

在追求資產增值的道路上，越來越多投資人轉向建立穩定的現金流。 財經Youtuber杉本近日於影片中分享，他透過布局三檔熱門高股息ETF：國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利美A債（00918），成功打造每月近5萬元的被動收入。 杉本強調，存高股息的核心不在於追求爆發性價差，而是為了在市場波動中，依然能有一筆穩定的現金流流入帳戶，支撐投資人「待得夠久」。

10元買00940只換來寂寞？前操盤手破除散戶迷思：便宜不能治百病

投資不應僅因股價便宜而決定，前操盤手指出，00940的案例顯示，便宜並不等於優質。散戶需警惕「便宜治百病」的誤區，並應學會正確的投資邏輯。

金融股多點開花！兆豐金獲利連續刷新 專家：看好今年延續配發高股息

最近金融股真的有一點多點開花的味道，不只銀行股走勢穩，券商與金控獲利也慢慢回溫，其中兆豐金這種老牌官股又被市場重新拿出來討論。其實這也不意外，因為在定期定額扣款排行榜裡，兆豐金長期都維持在前三名，很多存股族把它當成穩定領息的代表。現在金融股行情開始轉熱，市場自然又開始關心兆豐金接下來的獲利與配息展望。

中東衝突下的資產保護傘！00988B主打高票息抗跌防禦…月配息機制成配置新寵

玉山投信推出的高票息債券ETF「00988B」正式上市，成為國內首宗追蹤7.5%票面利率的債券產品。面對中東衝突帶來的市場震盪，此ETF以穩定資產效果為特色，適合降低資產波動，並提供月配息機制。

美伊戰爭引爆能源危機！00899逆勢漲3.14%、009805贏大盤 法人看好長線危機入市

美伊戰爭引爆全球油氣供應與航運風險，然而潔淨能源的發展趨勢並未因此熄火，反而以「能源安全」之名加速落地。儘管近期全球核電復興聲量高漲，被視為穩定的基載選項，但核電廠從規劃、審查到商轉動輒十年以上，短時間內根本難以填補龐大的能源缺口。

主動式台股ETF 今年漲幅逾30%僅這檔

市場投資新寵的12檔主動式台股ETF在大盤漲升之際表現更亮麗，3月25日平均日漲幅4.28%遠勝大盤的2.54%，其中主動群益科技創新（00992A）2026年來漲幅30.01%居冠，表現最亮麗。法人表示，台股近期表現震盪劇烈，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。