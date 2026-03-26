油價飆漲台股3月卡關33000點！0050成分股驚現12漲38跌現在還能進場嗎？

美國在228連假期間向伊朗發動攻擊，兩國正式開戰。隨著伊朗封鎖荷姆茲海峽及油價飆漲，影響全球能源供應，美國股市首當其衝，標普500、道瓊工業、那斯達克100等三大指數，在3月3日皆以下跌作收。而台股受連帶效應，3月2日開市即從35,345.72點跌落，之後連續下挫三天，至今整個3月都盤旋在33,000點上下，始終無法回到35,000點。

回顧台股進入2026年以來，自1月5日突破3萬點大關後，至2月26日已大漲5,309.45點，資產規模最大的ETF元大台灣50（0050），亦從69.5元漲至81.15元，漲幅16.8％，顯示牛市當道。

但若細看0050成分股的漲跌表現，以年初開盤至2月份的統計，漲跌檔數分別為上漲12檔、下跌38檔，比例差距頗大，整體漲勢可說是由台達電（2308）、聯發科（2454）、台積電（2330）等半導體、AI概念股支撐，傳產、電子、金融等類股都在緩跌。在這看似行情大好，實則股價表現混亂的市場，如今再逢國際局勢不穩定，投資人該如何布局？

亂局中的布局之道

前金控首席操盤手、投資達人王仲麟，在他3月出版的新書《操作慣性股，我38歲就財富自由》中提到，股票「跌深會反彈」，所謂布局時機，絕不是跌了多少％或到某個低點就買，必須有明確的股價評估標準，才能逢低買進。 大是文化《操作慣性股，我38歲就財富自由》，作者：王仲麟

他舉例台積電從2024年中開始，一年之內出現三次回檔，第3次的跌幅甚至比第1次還深，從1,100元跌至889元，跌幅達33％。由此可見，股價不是修正了多少百分比就肯定會止跌。

直到2025年4月中旬出現止跌的黃金交叉，兩週後股價突破黃金交叉時的高點，儘管當時對等關稅的負面消息仍甚囂塵上，但市場明確指示，低檔布局的時機已到，台積電隨後持續走揚至2026年2月，股價翻倍。

如今台積電股價已上看1,900元，還能不能追？已現疲軟的股票該加碼、還是獲利了結？王仲麟獨創的「慣性股操作法」，都在新書《操作慣性股，我38歲就財富自由》中，一一披露。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。