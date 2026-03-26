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中東衝突下的資產保護傘！00988B主打高票息抗跌防禦…月配息機制成配置新寵
玉山投信旗下債券型ETF「玉山嚴選非投債（00988B）」已正式掛牌上市，該檔產品為國內首宗追蹤指數篩選票面利率達7.5%的高票息債券ETF，在當前市場環境下引發關注。
面對近期中東地緣政治衝突升溫導致全球資本市場震盪，高票息債券具備一定的防禦特性，可望成為投資人降低整體資產波動、發揮穩定資產效果的配置工具。
檢視00988B的成分結構，其追蹤指數主要鎖定成熟國家的公司債，其中約有8成比重落在美國公司債。
分析認為，成熟市場的經濟環境與企業財務結構相對穩健，有助於支撐債券資產的整體品質。
在存續期間的設定上，該檔ETF配置的債券多落在1至5年的中短天期區間，相較長天期債券，中短天期債券對利率變動的敏感度較低，在波動的利率環境下有助於降低價格震盪風險。
隨著市場不確定性增加，具備高票息、成熟市場配置與月配息機制的債券ETF，逐漸成為資產配置的選項之一；不過玉山投信也提醒，任何投資皆具備風險，基金投資有賺有賠，申購前仍應詳閱公開說明書並審慎評估。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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