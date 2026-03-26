美伊戰爭引爆能源危機！00899逆勢漲3.14%、009805贏大盤 法人看好長線危機入市

美伊戰爭引爆全球油氣供應與航運風險，然而潔淨能源的發展趨勢並未因此熄火，反而以「能源安全」之名加速落地。

儘管近期全球核電復興聲量高漲，被視為穩定的基載選項，但核電廠從規劃、審查到商轉動輒十年以上，短時間內根本難以填補龐大的能源缺口。

在此背景下，資本市場已率先表態，自美伊戰爭爆發以來，台股大盤走勢疲軟，但潔淨能源與電力基建類股卻逆勢狂飆，能源類ETF全面跑贏大盤，顯示資金正大舉轉向具備防禦性與成長性的綠能資產。

歐英政策齊發 強化綠能基礎建設與戰略自主

面對荷姆茲海峽運輸受阻帶來的能源震撼，歐洲各國正加速政策佈局。歐盟執委會於昨（25）日正式公佈延宕已久的「工業加速法案」（IAA），旨在強化歐洲潔淨科技的戰略自主性。法案汲取美國「降低通膨法案」的經驗，首度強制規定政府專案須優先採用歐盟或夥伴國產品，並瞄準電池與電網設備的本土化發展，試圖降低對單一供應來源的依賴。

與此同時，英國政府也針對戰爭衝擊祭出強硬規範，宣佈自2028年起，英格蘭所有新建住宅都必須安裝熱泵與太陽能板，並推動民眾在商店直接購買插電式太陽能板。

英國能源大臣強調，推動潔淨電力是確保國家能源主權、擺脫化石燃料市場控制的唯一解方，而民間對太陽能的興趣也自衝突爆發以來激增了五成。

綠能成抗震緩衝墊 開發中國家擁抱潔淨選項

這場危機也凸顯了各國能源轉型步伐對經濟抵禦能力的影響。相較於部分歐洲國家在過去危機中過度依賴尋找替代化石燃料，以及印度因側重進口油氣而面臨通膨苦果，積極佈局風光發電的中國則成功緩衝了此次衝擊。

值得注意的是，潔淨能源依然是許多開發中國家最佳的避險選項，例如巴基斯坦近年因太陽能發電蓬勃發展，已成功減免超過120億美元的化石燃料進口開支；越南的太陽能建置也預計為該國節省數億美元的煤炭與天然氣進口成本。

這證明了綠能不僅是減碳工具，更是動盪環境下保護外匯與穩定經濟的防護罩。

能源類股逆勢突圍 ETF績效大幅輾壓大盤

潔淨能源的強勁剛需與政策推波助瀾，直接反映在亮眼的投資績效上。

根據CMoney最新統計數據，自美伊戰爭以來，台灣加權指數重挫 4.72%，近一個月跌幅達3.64%。

然而，能源類ETF卻展現抗震能力，FT潔淨能源（00899）戰爭以來上漲3.14%，新光美國電力基建（009805）在戰事期間也維持 2.01% 的正報酬。

儘管中信電池及儲能（00902）受產業鏈短期波動影響，戰爭以來下跌 4.1%，收在 14.28 元，但整體潔淨能源與基建板塊的表現已大幅輾壓大盤。

在傳統化石燃料充滿不確定性、核能短期難以救急的現實下，潔淨能源已成為當前最具確定性的投資題材。

美伊戰爭後能源類ETF逆勢突圍績效表

代號 股票名稱 收盤價(元) 美伊戰爭以來漲幅(%) 近一個月漲幅(%) 00899 FT潔淨能源 23.63 3.14 0.72 009805 新光美國電力基建 15.2 2.01 2.36 00920 富邦ESG綠色電力 21.64 0.37 0.84 00902 中信電池及儲能 14.28 -4.1 -3.25 TWA00 加權指數 33439.11 -4.72 -3.64

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。