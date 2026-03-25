台股原型ETF有賺頭 今年來富邦台灣半導體勁揚35%居冠

中東戰事震盪，截至昨（25）日加權報酬指數今年來漲15.71%，同期間台股原型ETF前十強績效跑贏加權報酬指數超過10個百分點以上，其中，富邦台灣半導體（00892）、野村臺灣新科技50、主動群益科技創新等漲幅超過三成。

根據CMoney統計，今年來台股原型ETF前十強的漲幅依序為富邦台灣半導體35.47%、野村臺灣新科技50的30.66%、主動群益科技創新30.01%、台新臺灣IC設計29.18%、新光臺灣半導體30的28.83%、元大富櫃50的28.72%、兆豐台灣晶圓製造28.58%、中信小資高價30的27.14%、中信關鍵半導體26.42%、主動統一台股增長25.95%。

進一步來看，富邦台灣半導體今年表現較佳主要原因是股王信驊及股后穎崴今年持續創高所致。隨著AI伺服器擴張，帶動測試產業需求暢旺，測試介面族群占富邦台灣半導體近20%，為目前台股半導體ETF中比重最高的ETF。

截至昨日，穎崴、旺矽年初至今分別漲達197.54%、66.67%是使ETF能領先的主要原因。測試產業本波有強勁表現除具備堅實的基本面支撐，主要驅動力來自於多項AI專案需求強勁，隨著晶片測試複雜度以及針腳數提升趨勢確立，產品組合優化將顯著推升毛利率表現，使公司獲利和評價上揚。股王信驊遠端管理晶片（BMC）需求也因AI相關通用型伺服器需求顯著成長，至2030年估年複合成長率達20%，今年來大漲58.4%。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，隨著AI應用快速擴展，全球資料量呈現爆發式成長，帶動各大雲端服務供應商（CSP）積極擴建資料中心並強化自有雲端架構。從近期雲端龍頭財報觀察，資本支出不僅維持高雙位數成長，且持續上修，顯示產業對AI基礎建設投入力道仍在加速，資金規模亦反映目前AI需求仍處於成長初期，尚未出現過熱或泡沫化跡象。在此趨勢下，台灣半導體供應鏈可望持續受惠。

今年最強台股主動式ETF主動群益科技創新經理人陳朝政指出，AI仍是市場投資主題，但焦點從大型CSP廠商，轉向支撐AI運算擴張的能源與基礎設施供應鏈，顯示市場由算力核心轉向算力底層支撐的結構性轉變。

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