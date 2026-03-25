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市值型ETF擁雙優勢 掌握AI帶來的題材輪漲機會

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股高檔震盪，昨（25）日大漲826點，收復33,000點。法人建議，短線單押個股風險較大，可優先選擇高科技占比、高AI龍頭持股的市值型ETF，掌握AI帶來的題材輪漲機會。

市值型ETF近來受青睞，除了元大台灣50（0050）、凱基台灣TPO50本月以來受益人大增，接下來還有台股ETF新兵，統一台股升級50主動式ETF也將加入市場。

觀察台股前50大市值公司，近年產業結構出現明顯變動。統一投信表示，根據統計，近五年來半導體為台股核心，2021年產業權重為53.74%，雖然2022年受聯準會升息與高通膨影響，產業權重一度下滑至46.35%，但隨後在AI需求帶動與資金回流下，股價逐步回升。近2年半導體的產業權重皆維持在6成以上，2025年接近65%。

相較之下，金融保險業則呈現相反走勢。統一投信分析，2022年聯準會升息帶動利差擴大，金融保險的產業權重攀升至16.4%。但聯準會轉向降息並停止縮表後，金融股動能轉弱，去年的產業權重已下降至約10%。

傳產方面，近年塑膠與運輸類股權重明顯下滑，2021年這兩個產業的權重皆在4%以上，2025年卻已降至不到1%。電子零組件則呈現先降後升走勢，產業權重先由2021年的4%左右，下滑至2024年的2.6%，但在AI需求帶動下，去年的產業權重又快速上升至6.9%。

因此，統一台股升級50主動式ETF將以市值前50大企業為基底，並以市值前51到200大企業為主要增強選股池，精選50檔個股組成投資組合。面對市場及產業環境變化，即時動態調整持股結構，期在台股輪動中搶占先機。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹指出，儘管市場短期雜訊升溫，波動加劇，不過從晶片龍頭樂觀法說及美國科技大廠加大資本支出來看，今年投資主軸仍在AI應用落地帶來的投資機會。AI投資持續擴大，上游零件材料需求強勁，且供不應求，預期今年台股企業獲利年增率上看2成，更有逐季調高的機會。中長期台股偏多格局可望延續，可分批布局具成長動能與基本面標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 台股 電子零組件

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