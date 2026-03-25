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台股迎史上第七大漲點！主動台股ETF漲勢更凌厲 逾半數漲幅逾4%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受惠美伊停戰露曙光，國際油價回落帶動市場避險情緒降溫，台股25日強力反彈，加權指數終場大漲2.5%，收在 33,439.11 點，寫下台股史上第七大收盤漲點。值得注意的是，在多頭點火下，主動台股 ETF 展現更勝大盤的爆發力，逾半數單日漲幅突破4%，成為引領資金匯聚的強勢指標。

觀察25日盤面主動台股 ETF 表現，高達六檔漲幅在4.5%以上，第一名為25日掛牌的主動兆豐台灣豐收（00996A)，以6.1%漲幅掄元；主動群益科技創新（00992A）漲幅 5.4%居次，再來是主動復華未來 50（00991A）的4.6%，以及主動中信台灣卓越（00995A）的4.5%。

推升25日主動台股ETF強勢表態的核心關鍵，來自於高階PCB與ABF載板族群的全面噴發。中國信託投信表示，網通晶片大廠博通（Broadcom）日前指出，AI晶片需求持續極度強勁，不僅台積電（2330）先進封裝產能成為供應鏈瓶頸，PCB等零組件端也面臨持續缺貨的窘境。博通更透露，許多大客戶正積極與PCB供應商簽訂長期協議（LTA）以鞏固產能，這為產業注入一劑強心針，引爆台股PCB族群買盤。盤面上ABF三雄成為領漲主帥，欣興（3037）、南電（8046）雙雙強勢亮燈漲停，景碩（3189）亦大漲 9.7%，成為25日台股盤面上最具指標性的多頭陣營。

00995A經理人張書廷分析，市場信心的快速修復是推升大盤的主因，而00995A能在眾多ETF中脫穎而出，關鍵在於團隊早已深度卡位「AI供應鏈的瓶頸段」，也就是高階PCB與ABF族群。

張書廷指出，從00995A 25日的貢獻度來看，漲停的欣興與南電帶來了極大的拉抬效益；此外，包含散熱大廠奇鋐（3017）、銅箔基板廠台光電（2383），以及連接線束大廠貿聯（3665）等AI伺服器與 HPC 核心供應鏈，25日也全數強勢領漲。

張書廷強調，這波由AI驅動的硬體基礎建設狂潮，已經從晶片端一路蔓延至周邊關鍵零組件。隨著 T-glass（玻纖布）供應吃緊與LTA長約效應發酵，高階PCB與載板的長線趨勢極為明確。建議投資人可透過選股靈活、聚焦高階科技的主動台股ETF，在產業大趨勢中精準佈局，掌握實質獲利成長的爆發力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00992A主動群益科技創新 00991A動復華未來50 ETF

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