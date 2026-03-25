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中東戰火未止避險資金湧入 非投等債、短債ETF價量齊揚

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美伊衝突進入第四周，衝突持續升溫，帶動避險資金湧入債市，同步推升債券ETF交易熱度。觀察2月底中東地緣政治衝突升溫以來，有17檔債券ETF日均量超過1萬張，共有9檔為投等債、5檔公債，以及3檔非投等債。

從績效來看，有4檔繳出正報酬，以短天期的非投等債、投等債表現最佳，其中，群益優選非投等債ETF（00953B）、群益ESG投等債0-5（00985B）上漲1.1%、0.9%，分居冠、亞軍。

群益投信債券ETF研究團隊分析，自美伊衝突發生以來，原油價格大幅上漲，通膨疑慮隨之升溫，帶動整體債券殖利率同步走高。觀察美伊戰事爆發以來，短天期債受惠於殖利率波動敏感度低的優勢，整體走勢表現較為穩定。同期間資金也轉向存續期間較短的債券，顯示投資人偏好以短債來強化投組防禦力。因此，面對中東戰火未歇所帶來的市場動盪，投資人不妨透過短天期的投等債、非投等債，以打造攻守兼備的投資組合。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，觀察過往，無論是在停滯性通膨或是景氣溫和且公債利率變動有限的情境下，非投等債有較高的機率表現優於其他固定收益商品。目前全球經濟發展具韌性，企業獲利與資產品質仍屬穩健，且市場資金依舊偏向寬鬆，再融資風險不高，違約率料將持穩於低位，有利於低存續期間且以領息為主要獲利來源的非投等債表現。配置上，建議投資人避開CCC級等信用品質偏低標的，以降低尾端風險。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳表示，儘管短期面臨油價與通膨波動，不過待地緣政治衝突緩解，債市可望回歸基本面。今年來美國投等債淨流入1,179億美元，流入金額遠超其他債種，突顯投資人對於信評良好的債券需求強勁。雖然中長期貨幣政策方向仍偏向寬鬆，但聯準會主席鮑爾重申唯有在通膨明確降溫下，才會考慮進一步降息。因此，在靜待不確定性消退之際，面對利率走勢難測，短天期投等債憑藉低利率敏感度與穩健息收優勢，將是現階段最適合配置的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美伊衝突 投資人 地緣政治

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