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台股連年多頭但選股難度接連攀升 2025年僅15%贏大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股漲勢集中，勝過大盤個股比例下滑。資料來源：Bloomberg
台股漲勢集中，勝過大盤個股比例下滑。資料來源：Bloomberg

台股ETF持續蓬勃發展，今年以來截至2月底，加權指數已上漲逾2成，資金同步流入ETF，整體台股ETF規模自年初的新台幣3.9兆元攀升至4.56兆元。然而，在市場走多的同時，投資人卻越發感覺選股難度升高。國泰投信表示，觀察台股近2,000檔股票，2025年僅296檔績效勝過大盤，大盤平均報酬為25.7%，但能擊敗大盤的個股平均報酬卻高達80%。這代表若無足夠研究與資訊來源，散戶想要自行從眾多個股中挑選贏家，實際難度遠高於過往；尤其對缺乏時間研究個股的一般上班族而言，要持續在個股操作中取勝，門檻已越來越高，透過主動式基金或ETF，讓專家操盤會更加省心。

國泰投信首檔台股主動式ETF「國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）」自23日起啟動募集，25日迎來募集最終日，在台股資金豐沛、產業基本面穩健，以及2026年企業獲利預估將達雙位數成長的三大利多支撐下，現階段正是透過主動式管理優勢，提前布局台股長線成長動能的最佳契機。

國泰投信ETF研究團隊指出，自2021年以來，台股漲勢呈現越來越呈現「集中化」的趨勢，觀察2021年仍有680檔個股勝過大盤，占比約40%；2022年更攀升至1,190檔、占比達68%。然而，到了2024年生成式AI元年，勝過大盤者驟降至僅407檔，占比剩兩成；2025年更進一步下滑至僅約15%。從報酬表現來看，大盤近3年（2023–2025）含息報酬率都未突破30%，但能領先大盤的個股平均報酬卻落在70%至85%區間，反映市場獲利分布快速收斂。當股價表現聚焦於少數主流企業時，投資人若僅以自行研究當作依據，很容易因資訊不足而錯過真正具備成長潛力的標的。

國泰台股動能高息主動式ETF經理人梁恩溢表示，AI趨勢已成為帶動台股創高的重要力量，但個股集中程度也隨之加劇，對一般投資人而言「選產業、挑企業」比以往更具挑戰。在題材快速輪動、短線消息不斷的環境中，投資人常因情緒波動而頻繁進出，導致與長線成長契機擦身而過；許多具備實力的強勢族群，也往往在市場雜音干擾下，被非理性拋售而低估。此時，團隊研究顯得格外重要，透過拜訪企業、交叉比對供應鏈資訊、掌握產業周期變化，才能真正理解哪些公司具備受惠AI、半導體、PCB、記憶體等產業長線趨勢的能力。股市的短期波動常由情緒主導，但中長期仍需回到企業獲利基本面，主動選股能協助投資人提高在震盪中的勝率。

梁恩溢進一步表示，近期全球地緣政治頻繁影響金融市場，美國總統川普的一句話，就可能造成指數大幅震盪。然而從過往黑天鵝事件後的市場表現來看，資金往往在情緒性賣壓消退後，回流具備基本面支撐的企業，特別是在目前AI成長動能仍強、企業獲利展望較明朗的環境中，短期震盪更凸顯選股的重要性。投資人若單靠短線消息判斷，很容易受到情緒干擾而錯失趨勢；相對地，具備完整研究流程的專業團隊，更能在震盪中辨識企業的長期價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00400A國泰台股動能高息

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