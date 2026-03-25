半導體被動ETF績效狂、半年大漲五成贏主動 超前部署台股績優生

因美國總統川普延遲對伊朗能源基礎設施發動攻擊的計劃，舒緩了市場對中東局勢升級的擔憂，激勵台股25日多頭攻勢猛烈，帶動台股主被動ETF股價噴發，其中，台股半導體產業，扮演全球AI成長火車頭，不論先進製程、記憶體、ASIC及設備耗材等族群，今明兩年企業獲利前景看好，帶動25日台股各類主題ETF中，半導體主題ETF股價再度活繃亂跳。

根據CMoney統計，台股原型ETF自3月以來，股價隨大盤表現疲弱，不過從近半年來看，仍有不少被動ETF績效表現脫穎而出，包括台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）兩檔，半年來分別強彈55.3%、49.7%，在同類型績效排名數一數二；另外，主動式台股ETF中，主動統一台股增長（00981A）近六個月也上漲48.9%，成為主動式台股ETF表現最佳。

至於整體台股原型ETF中，近半年股價漲幅超過四成的，共有七檔出線，包括富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、野村臺灣新科技50（00935）與中信小資高價30（00894）等，多屬於半導體及科技型，顯示台股半導體、科技型ETF主要配置績優電子股或龍頭股，儘管3月中東戰火波及，產業基本面佳及企業獲利面有撐，中長線股價表現仍具成長動能，股價回檔吸引投資人撿便宜。

台新臺灣IC設計經理人黃鈺民表示，受惠AI與HPC高效能運算需求強勁，半導體產業鏈除先進製程產能嚴重供不應求外，實體AI最被看好的自駕車、機器人兩大熱門產業，正引爆記憶體產業出現產能「大遷徒」，包括高階車載對DRAM（隨機存取記憶體）的需求量將由現行的16GB基準，跨代跳升至300GB等級。這不僅象徵單車記憶體容量成長超過18倍，更意味著未來的智慧車將等同於一台「移動式AI超級電腦」。

另外，由端點運算（EdgeAI）引發的「海量存取需求」正全面蔓延至企業端基礎建設，受限於全球記憶體資源向高階規格全面傾斜，部分需求甚至因產能限制而未能完全承接，反映出從車載端到資料中心，AI算力升級正引發一場前所未見的儲存硬體爭奪戰，帶動台廠記憶體與半導體股，正重返AI海量化後的結構性行情，中長線股價成長不容小覷。

台新投信ETF投資團隊建議，當前台股投資人，如果看好記憶體或半導體後市，應從單押利基個股方式，轉向布局整體產業的被動投資，較能完整鎖定產業關鍵受惠者的股價輪動效益，以台新臺灣IC設計動能ETF來看，是台股原型ETF中，持有記憶體產業權重最高的ETF，即鎖定台股高純度的「IC設計＋記憶體」的優質被動投資組合。

根據台新投信官網統計，00947截至3月24日止，持有記憶體族群配置高達三至四成，核心持股涵蓋華邦電（10.37%）、南亞科（9.34%）、旺宏（8.95%）及群聯（7.49%），精準鎖定在此波AI轉型中，具備高技術門檻與訂單承接能力的台廠領頭羊，是投資人追求半導體「高純度IC設計＋記憶體」的投資首選，直接參與全球AI基建多頭新牛勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。