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00988B今掛牌！全台首創7.5%高票息 月配息「存債感更有力」

聯合新聞網／ 綜合報導
看好台灣投資人對現金流的需求， 00988B採月配息設計，最快將於2026年6月進行首次配息。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 曾吉松
看好台灣投資人對現金流的需求， 00988B採月配息設計，最快將於2026年6月進行首次配息。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 曾吉松

玉山投信首檔ETF，也是國內首檔追蹤指數篩選7.5%高票息債券的ETF--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）於3月25日正式掛牌。

看好投資人對於配息型資產的高度需求，00988B瞄準月配息債券ETF市場，一次網羅3大特色：第一，鎖定高票息債券，全台首創嚴選票面率7.5%以上之非投資級債；第二，配置上百分百投資於成熟國家，7成聚焦美國企業，透過兼具收益性與成長潛力選債方式布局；第三，月配息設計，打造「存債」更有感、適合投資人作為核心資產的債券ETF。

00988B最大特色在於「鎖定高票息」，透過嚴選高息債券來掌握增益機會，穩固收益基礎契機，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF，其追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」篩選1-5年短天期債券，降低對利率政策的影響和敏感度，並採取月配息機制，增加資金運用的彈性，並回歸債券資產既有優勢，最快將於6月首次配息。

00988B量化經理團隊指出，00988B追蹤指數透過5大步驟，包括聚焦成熟市場國家企業於美國發行債券，且需符合具優先順位債、美元計價等條件，再挑選出流通在外金額大於5億美元、債券到期日介於1-5年之高流動性債券，接著鎖定固定高票息，挑選7.5%以上的高票息券次，經層層篩選，精選出符合高票息且全方位監控風險非投資等級債券。

00988B量化經理團隊說明，3月聯準會決策維持利率不變，同時保留對2026年與2027年各降息一次的利率路徑預測，從點陣圖來看，政策立場分歧仍然明顯，而美伊戰爭引發的油價問題將是重點變數，目前市場預期降息時點可能後延，但團隊認為，整體維持相對低利率環境仍是聯準會內部的共識，而00988B追蹤指數鎖定高票息債券，在降息環境有機會為資產打下地基。

此外，00988B量化經理團隊指出，根據FOMC經濟預測顯示，2026年實質GDP成長率預估中位數為2.4%，高於去年12月預測的2.3%，整體來看，反映聯準會官員認為美國經濟可望持續穩健擴張，顯示對中期經濟動能的信心有所提升，而經濟成長動能穩定有助於企業營收與現金流改善，降低違約風險，同時企業再融資環境相對友善，支撐非投等債信用利差維持在相對健康水準，提升投資吸引力。

00988B作為玉山投信首檔ETF，並以全方位月配息型債券ETF之姿進軍ETF市場，透過嚴選高息債券、專注成熟市場、兼具風險控管的債券配置，以及每月配息的設計，00988B有望成為固定收益市場中的投資新選擇，協助投資人於降息週期提前布局並提升資金彈性，建立更具韌性的長期收益基礎機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988B玉山嚴選非投債 債券 債券ETF

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