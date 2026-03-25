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主動兆豐台灣豐收 ETF 00996A 掛牌首日大漲6.11%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

打破「龍頭迷思」揭密主動選股如何靠「跨產業潛力黑馬」迎戰2026年震盪格局！台股於2026年邁入AI與高效能運算（HPC）驅動的新成長階段，但市場波動加劇，投資人開始發現「買大盤不一定賺得多」。兆豐投信主動出擊，旗下的兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）3月25日正式掛牌上市，以10.42元作收，漲幅6.1%。

兆豐台灣豐收主動式ETF具三大亮點

亮點一：不當「權值股」的跟隨者，要做「產業贏家」的獵人

多數投資人習慣只看台積電、聯發科等龍頭，但00996A強調「不只買龍頭，更要找產業贏家」。經理人從台股上市前150大與上櫃前50大企業中精選標的加上計量團隊精選強勢中小型股，避開單一產業限制。

00996A的投資布局橫跨多個高門檻技術領域，不僅是科技，更包含具備長期成長潛力的「傳產與特殊題材」，如AI供應鏈與特化材料-弘塑、達興材料：不只買組裝，更往上游挖掘半導體濕製程設備與先進製程關鍵材料，抓緊半導體在地化供應鏈的暴發力；HPC與ASIC關鍵組件-營邦、達發、力積電：聚焦AI伺服器機殼與特殊應用IC，捕捉細分領域中的隱形龍頭；非電子成長動能-長榮航太：展現主動式選股的靈活性，納入軍工題材與航太維修，提供與科技股低相關性的避險與成長力道；電子通路與零組件-臻鼎-KY：布局全球載板/PCB龍頭，精準掌握電子產業復甦的脈動。

亮點二：經理人觀點「選對產業，更要選對個股」

兆豐台灣豐收主動式ETF基金經理人王仲良表示，在 AI 驅動的產業變革下，中大型企業具備現金流穩定與經營韌性，有助於掌握長期成長機會；同時，中小型潛力企業具備爆發力，可望創造超額報酬。00996A的核心理念是「選股不設限」，無論是傳產還是科技，只要具備成長性就是好股。透過主動選股兼顧不同市值與產業配置，提升整體投資組合的成長動能，而非僅集中於少數權值股。

亮點三：面對2026不確定性，你需要的是「會轉彎」的ETF

主動式ETF的最大優勢就在於避險機制與靈活調整。當市場震盪時，00996A能透過避險機制降低波動，打造一檔在「上漲時能參與、震盪時相對穩定」的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

先進製程 中小型股

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