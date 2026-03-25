統一 ETF 00403A 主動掌握台股輪動節奏

統一投信繼00981A後推出的主動式台股ETF全新力作—統一台股升級50主動式ETF（00403A）聚焦市值投資再升級，將緊貼市場脈動，主動抓住台股輪動機會，並對持股即時汰弱增強。00403A預計於4月22至24日募集繳款，發行價每股新台幣10元。

根據CMoney統計至去年底資料，近五年台股前50大市值公司的產業結構出現明顯變動。統一投信表示，半導體為台股核心，2021年產業權重為53.74%。雖然2022年受聯準會升息與高通膨影響，產業權重一度下滑至46.35%，但隨後在AI需求帶動與資金回流下，股價逐步回升。近兩年半導體的產業權重皆維持在六成以上，並於2025年接近65%。

相較之下，金融保險業則呈現相反走勢。統一投信表示，2022年聯準會升息帶動利差擴大，金融保險的產業權重攀升至16.49%。但聯準會轉向降息並停止縮表後，金融股動能轉弱，2025年的產業權重已下降至約10%。傳產方面，近年塑膠與運輸類股權重明顯下滑。2021年這兩個產業的權重皆在4%以上，2025年卻已降至不到1%。電子零組件則呈現先降後升走勢，產業權重先由2021年的4%左右，下滑至2024年的2.63%，但在AI需求帶動下，去年的產業權重又快速上升至6.91%。

統一投信在主動式ETF規模市占率排名第一，旗下投研團隊對產業、總經、市場深入研究，加上積極的實地走訪企業，凝結成堅實的主動投資實力。統一台股升級50主動式ETF將以市值前50大企業為基底，並以市值前51~200大企業為主要增強選股池，精選50檔個股組成投資組合。面對市場及產業環境變化，00403A將即時動態調整持股結構，在台股輪動中搶占先機，加碼強勢板塊，並剔除弱勢板塊，持續強化投資組合成長潛力。

統一台股升級50主動式ETF募集繳款期為4月22至24日，該期間每張只要1萬元，預計5月12日掛牌。投資人透過統一投信官網申購，還享有零手續費優惠。00403A設有季配息機制，保管銀行為彰化銀行。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。