迎向 ETF 商品化新契機 臺灣璞玉精選指數

為協助投信業者發展相關ETF商品，臺灣指數公司以臺灣璞玉指數為基礎，優化設計方法，提升績效表現，進一步研究開發兩種指數編製方法-璞玉中小型100指數、璞玉50指數。

臺灣指數公司表示，璞玉中小型100指數以上市股票中，排除市值前50大股票作為採樣範圍，與臺灣璞玉指數同樣運用市場交易量、值資料，及EPS、股利配發等指標，篩選完全符合者，依發行市值由大到小排序，並優先納入至多五檔創新板股票，再選取剩餘股票至100檔；每年4、10月進行定期審核，成分股以自由流通市值加權，表彰台灣上市優質中小型股100檔績效表現。

臺灣指數公司依據所設計的璞玉中小型100指數編製方法，以歷史資料模擬、回測，自2007年4月至2025年12月累計報酬率達648.62%、年化波動度為17.97%、年化夏普比率為0.70、年化殖利率4.85%，表現均優於同期間的臺灣指數公司中小型代表300指數及加權指數。

檢視分年績效，在2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2022年新冠疫情及伊朗地緣政治風險等市場動盪期間，璞玉中小型100指數報酬率，均優於同期間的中小型代表300指數及加權指數。觀察滾動式投資一年的報酬率表現，在中小型代表300指數落入負報酬期間，璞玉中小型100指數仍具相對優異的績效表現，充分展現其下檔保護能力。

臺灣指數公司表示，璞玉中小型100指數、璞玉50指數編製方法，分別篩選100檔優質中小型股及精選50檔高成長潛力股，可供發行人進一步評估產品設計方向，希望填補目前被動式中小型台股ETF的市場缺口，提供多元且具備抗跌防禦力的投資新選項。

璞玉中小型100報酬指數與中小型300報酬指數、加權報酬指數的累計報酬比。(資料來源：臺灣證券交易所、臺灣指數公司，計算期間2007/4至2025/12，臺灣指數公司整理。)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。