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009803重壓AI最強供應鏈！輝達大會點火台股…累積報酬狂飆70％

聯合新聞網／ 財經編輯張家麒
受惠AI強勁拉貨帶動台灣出口大增44.5%，玉山投信建議投資人可透過累積報酬達70.16%的009803，一次掌握AI、重電與製藥等台股多元成長動能。圖／本報資料照片
受惠AI強勁拉貨帶動台灣出口大增44.5%，玉山投信建議投資人可透過累積報酬達70.16%的009803，一次掌握AI、重電與製藥等台股多元成長動能。圖／本報資料照片

受惠於全球AI產業的強勁拉貨動能，玉山投信在影音中指出，台灣今年前兩月外銷表現亮眼，累積出口年增率高達44.5%，不僅明顯超越過去五年的平均水準，更展現出外銷動能顯著提升的爆發力。

在美國人工智慧熱潮持續推波助瀾下，台灣前兩月貿易盈餘接近翻倍成長，經常帳也呈現持續增加態勢，讓整體經濟在面對全球市場波動時更具韌性。

此外，隨著全球矚目的GDC大會近期落幕，輝達於會中釋出新一代AI技術與資料中心發展藍圖，進一步引爆市場對AI產業鏈的熱烈關注，也讓台灣相關供應鏈的未來成長潛力備受期待。

看好台股多元成長契機，玉山投信表示，保德信市值動能50（009803）自成立以來的累積報酬率已達70.16%

選股策略方面，009803並未侷限單一題材，而是廣泛布局涵蓋多元產業，除了鎖定晶圓代工、先進封裝與電源供應等AI關鍵領域，同時也納入重電、散熱及製藥等具備高度競爭力的優質企業，藉此全面掌握台股的多元成長動能。

該檔ETF透過廣泛布局不同產業與熱門題材，不僅能有效提升對市場主流趨勢的參與度，更有機會在台股整體穩步成長的過程中，精準捕捉資本利得的向上動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 市值型 ETF

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