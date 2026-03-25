標普500前50大龍頭狠吞逾64%權重…009813打包美股最強大腦！詹璇依點出3大護城河
財經主持人詹璇依在節目中指出，市場每日波動不斷，但真正影響投資績效的關鍵因素其實有限，其中之一便是美股在全球資本市場的核心地位。
台股與美股高度聯動，無論科技股走勢、AI題材或整體資金風險偏好，美股變動往往牽動台股表現，使投資人難以忽視其影響力。因此，即使已配置台股，是否納入美股仍是許多投資人關注的議題。
詹璇依指出，問題關鍵不在短期報酬，而在全球市場結構。從全球股市市值占比來看，台股約占2%，美股則高達約64%，顯示全球資本、創新與企業價值仍高度集中於美國市場。
若資產配置完全沒有美股，整體布局恐出現失衡，這也是退休基金、主權基金及大型機構長期將美股納為核心配置的原因。
進一步觀察美股內部結構，標普500指數中，前50大公司市值占比已由約38%提升至逾64%，顯示市場報酬並非平均分布，而是高度集中於少數龍頭企業。
此外，從產業面來看，資訊科技比重接近一半，若加上通訊服務，相關產業占比已超過六成，反映科技與創新企業在市場的主導地位。
在此背景下，市場出現聚焦大型龍頭企業的策略型指數。詹璇依提到，貝萊德標普卓越50（009813）追蹤的標普500相關指數，即鎖定最具影響力的前50家公司，透過市值與市場結構篩選，聚焦具備創新能力與資本密集特性的龍頭企業。
這類企業通常具備三項特徵，包含：
1.穩定且龐大的現金流
2.全球布局與研發能力
3.以及在景氣循環中具備定價能力
資金持續集中下，龍頭企業反而更容易在市場波動中擴大領先優勢！
投資方式方面，過去若要參與此類標的，需透過海外券商或複委託操作，如今可透過本地券商，以新台幣直接投資相關ETF，大幅提升便利性。
至於配置策略，當科技股估值偏高或企業成長放緩時，高度集中龍頭企業的策略短期可能承壓。但若拉長投資期間至10年，投資美股前50大企業，本質上仍是參與全球經濟最核心的成長動能，適合作為核心成長部位之一。
相較於全市場型ETF，聚焦前50大企業的策略更集中，有助捕捉龍頭成長動能，同時又較單一個股分散，能有效降低非系統性風險。
總結來說，投資美股是順應全球市場結構的選擇，相關ETF則提供不同參與方式。若投資人具備較高風險承受度，可考慮一次性布局；若重視紀律與風險分散，則能透過定期定額，長期累積核心資產。
◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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