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00830對決00881怎麼挑？經理人親授超強配置法…6比4黃金比例兼顧台美科技股

聯合新聞網／ 財經編輯張家麒
國泰投信解析AI與半導體長線趨勢，經理人建議投資人可依自身屬性，透過聚焦全球半導體的00830與重倉台股AI供應鏈的00881進行資產配置。圖／聯合報系資料照片
國泰投信解析AI與半導體長線趨勢，經理人建議投資人可依自身屬性，透過聚焦全球半導體的00830與重倉台股AI供應鏈的00881進行資產配置。圖／聯合報系資料照片

國泰投信透過影音內容，由主持人小余兒專訪國泰費城半導體ETF（00830）經理人李翰林，解析AI產業趨勢與相關ETF配置策略，同時介紹國泰台灣科技龍頭ETF（00881）。

小余兒指出，AI發展已從早期單純聊天應用，進一步擴展至推理判斷等多元情境，並逐步落地至日常生活，包括AI PC、AI手機與自駕車等應用，顯示AI正走向普及化。他也引用國際貨幣基金（IMF）預估，2026年全球經濟成長率由3.1%上調至3.3%，部分動能來自AI相關投資熱潮。

00830經理人李翰林將AI比喻為一棵快速成長的大樹，指出AI基礎建設是支撐其發展的關鍵，涵蓋AI晶片、以GPU為核心的資料中心、高速傳輸網路，以及電力與散熱系統等，負責支援模型訓練與推論所需的龐大運算需求。隨著AI應用擴大，晶片需求與效能要求亦同步提升。

針對市場關注的晶片競爭格局，李翰林表示，Google Gemini之所以表現亮眼，與其自研TPU（ASIC晶片）密切相關，該類晶片專注於特定任務，在AI推論階段具備效率優勢；相較之下，輝達GPU則具備高度泛用性，並透過CUDA平台建立完整生態系，擁有強大定價能力與高毛利率。未來兩者較可能走向分工合作，而非單一勝負。

他並指出，無論GPU或ASIC晶片，最終仍仰賴台積電代工，使訂單回流台灣，顯示台灣在全球AI產業鏈中的關鍵地位。

從市場表現來看，李翰林表示，以美國費城半導體指數為例，2025年由6310.82點上升至9053.15點，全年含息報酬達43.45%，成為帶動全球科技股的重要動能。他認為，若要掌握AI成長核心，半導體產業仍是關鍵。

在產品介紹方面，他指出，00830追蹤美國費城半導體指數，涵蓋全球半導體上中下游企業，並依市值加權配置，同時設有單一個股12%上限，以分散風險。

成分股包括輝達、超微、博通、Marvell、美光、台積電、艾司摩爾（ASML）與柯林研發（Lam Research）等，涵蓋晶片設計、製造與設備供應鏈。

李翰林表示，投資00830等於一次布局全球半導體核心企業，相較於直接投資個股，不僅可降低單一公司風險，也省去海外開戶、換匯與跨時區交易的不便，並可於台股交易時間內操作，提升投資便利性。

展望後市，他引述彭博分析師預估，費城半導體指數未來一年仍具約21.75%的上行空間，優於標普500指數與NASDAQ指數，顯示市場對半導體產業成長性維持高度信心。

針對同時看好台灣AI供應鏈的投資人，他建議可搭配國泰台灣科技龍頭ETF（00881）。該ETF追蹤台灣上市櫃科技龍頭指數，涵蓋半導體、網通、電動車與電力等產業，最大成分股為台積電，權重約四成，並包含鴻海、聯發科、台達電、奇鋐與緯創等企業。

在績效方面，李翰林指出，根據投信投顧公會資料，00881近期表現名列前茅，受惠台灣外銷訂單成長與電子產業獲利上修，帶動台股續創新高。

針對兩檔ETF差異，他說明，00830主要投資美國市場、聚焦半導體產業；00881則聚焦台灣科技龍頭，布局完整AI供應鏈。配息方面，00830採年配息，00881則為年配兩次。

在資產配置建議上，他將投資人分為三類：純台股投資人可透過00881集中布局科技股；偏好美股者可透過00830參與全球半導體成長並降低操作門檻；至於混合型投資人，建議以00881占六成、00830占四成，兼顧熟悉市場與全球分散配置。

小余兒最後結尾表示，AI不僅是短期題材，更是長期產業趨勢，而半導體則是驅動AI發展的核心引擎，相關ETF可望成為投資人參與產業成長的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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