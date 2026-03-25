新手剛進場就買0050高點？知美點「克服砍阿呆谷恐懼」：無腦買進33個月報酬67％

今年3月受美以伊戰爭爆發影響，全球地緣政治緊張局勢升溫，帶動石油價格飆升與通膨預期。台股指標性ETF元大台灣50（0050）也從81元高點一路下探至75元附近。

面對市場哀鴻遍野，財經Youtuber知美在最新影片中分享實戰經驗，直言「市場修正反而是最好的開始點」，並公開自己連續33個月不停扣、含息報酬率高達67.03%的對帳單。

戰火引發市場悲觀 知美：關鍵在於「投資信仰」

知美指出，0050今年開年曾一度從65.8元一路狂飆至81.8元，但隨後受國際戰爭不確定因素干擾回檔。

針對近期許多投資小白詢問「現在還能定期定額嗎？」知美解析，會產生這種疑慮，通常是因為投資人還沒有建立長期的投資信仰，或是第一次經歷悲觀市場的情緒波動。

知美引述傳奇投資人科斯托蘭尼的「雞蛋理論」指出，市場情緒往往物極必反。當身邊最保守、不經世事的投資人都忍不住停損賣出時，通常就是市場低點。

知美強調，只要基本面不變，短期下跌不應影響投資節奏。知美分享自己即便在3月初買在80.58元的短期相對高點，也從未想過停扣，因為「什麼都不做」才是應對波動的最佳策。

實測33個月含息報酬67% 克服「阿呆谷」恐懼

根據知美公開的最新數據，自2023年起已連續定期定額0050達33個月。目前總計持有18張又642股，總投入成本約86.3萬元，帳面獲利達54.4萬元。

若加計已領取的3.4萬元現金股利，含息總報酬率高達67.03%。

「你不用很厲害才開始，但要開始才會變得很厲害，」知美以此勉勵新手，趁資金規模尚小時學會克服「砍在阿呆谷」的恐懼。

他認為，剛進場就遇到修正是有利的，因為這不僅能降低平均持股成本，更能強迫投資人審視投入資金是否為「閒錢」。知美提醒，準備好足夠的緊急避難金，確保不因病、職災或轉職中斷投資，才是長線持有的核心。

0050還是台積電？知美：主被動投資的差異是關鍵

針對網友熱議的「選0050還是台積電（2330）」，知美也進行了十年績效回測。

數據顯示，若從2017年至2026年每月投入1萬元，0050最終可累積出375萬元，而台積電則可累積達652萬元。雖然台積電績效完勝大盤，但知美指出，這背後涉及「主動投資」的專業研究門檻。

知美分析，投資老手可透過研究基本面與技術面追求「超額報酬」，但對什麼都不懂的小資族來說，與其在個股中迷失，不如無腦選擇「被動投資」跟隨大盤成長。

知美建議，剛出社會、本金較少的投資人，最重要的任務是「養成習慣」。知美期許自己能持續持有20到30年，透過時間複利將資產極大化。

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