00403A挖寶51至200名潛力股！買前50大非穩賺？經理人揭前段班與後段班績效差百倍

統一投信推出「統一台股升級50主動式ETF（00403A）」，由財經主持人詹璇依與基金經理人張哲瑋進行對談，說明產品設計理念與投資策略。

張哲瑋表示，過去市場普遍認為市值前50大企業具備代表性與穩健性，但從數據觀察來看，「市值大並不代表報酬率一定好」。以2020年為例，雖然大盤全年上漲，但市值前50大企業中，仍有超過五成個股呈現下跌，顯示即使在多頭市場，也可能出現表現落差。

他進一步指出，若將市值前50大企業拆解分析，過去10年報酬表現前10名平均漲幅約98%，而後10名平均則下跌16%，兩者差距達約100個百分點，顯示個股之間的績效差異顯著。

在此背景下，統一投信提出「升級」概念。張哲瑋說明，00403A將以市值前50大企業作為核心資產池，並透過主動選股方式進行「汰弱增強」，剔除前景與財務條件較弱的個股，同時將選股範圍擴展至市值第51至200名企業，從中尋找具成長潛力的標的，以提升整體投資組合競爭力。

在操作策略上，他表示，主動式ETF與傳統被動追蹤指數的ETF不同，經理人可依市場變化進行調整，追求超額報酬。00403A也設有單一持股上限最高可達30%，以強化優質大型成長股的配置比重。

談及產業趨勢，張哲瑋指出，近年台股出現結構性變化，特別是半導體產業受惠AI發展，權重持續提升，而部分產業則因競爭壓力權重下降。若採固定指數規則，往往需要較長時間才能反映產業變化，但透過主動選股，可即時調整配置。

他舉例指出，過去三年隨著AI發展，包括奇鋐、川湖等公司市值由百名之外躍升至前50大。

此外，在市值第51至200名企業中，有27檔個股近三年股價表現優於台積電，且大幅領先台灣50指數，顯示中大型企業中仍具備潛力標的。

對於後市展望，張哲瑋認為，AI仍是台股主要成長動能，從伺服器、電源管理到先進製程與供應鏈，整體產業仍維持正向發展。他指出，無論是算力提升帶動散熱與電力需求，或是傳輸技術升級，相關產業皆具備成長機會，整體台股仍維持多頭格局。

在配置規劃上，他表示，00403A初步將約45%配置於半導體相關產業，約21%配置於電子零組件，並搭配電腦周邊、網通與高速傳輸等AI供應鏈族群。

詹璇依最後總結指出，00403A以市值前50大企業為核心，透過經理人主動選股與「汰弱增強」策略，並放寬單一持股上限，試圖突破傳統市值型ETF的被動框架，提升投資報酬潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。