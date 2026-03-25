00984B、00983B配息變少？稀飯點「回歸正常債息收入」：平準金還有緩衝空間

上次很多人在問，為什麼大華優利美A債15（00984B）、大華優利美公債20（00983B）這次配息變少，我自己的推測有幾個原因。

先從時間點來看，因為2月卡到年節，上一輪才剛除息，從上次除息到這次公告，中間只隔了短短4個交易日。在這麼短的期間內，本來就累積不了太多利息收入，所以這次可分配的金額自然會比較少。

相反地，年假期間因為時間拉長，累積的利息較多，因此前一期配息相對較高；而年假結束後，從除息到下一次除息之間的時間縮短，息收累積變少，配息也就隨之下降。

另外一個原因是，前幾次配息其實有包含部分資本利得，所以金額看起來特別高，而這一次比較像是回到以「債息收入」為主的正常水準。

這一點我覺得可以再觀察一下這次的股利組成，看看股利組成的的比例為何。

不過就算這樣，00984B這期還是配了0.081元，單月殖利率大約0.50%，用暴力年化殖利率來看，大約還有5.9%左右，以同類型ETF來說其實並不算低。

目前台股上同類型的A級債券ETF，大多落在4%到5.5%之間，00984B目前仍然是在相對前段的位置。

再看它帳上的收益平準金還有0.4883元，其實還保有一定的配息緩衝空間，並不是已經快見底的狀態。

所以，我會覺得這次的調整，是因為除息間隔太短，回歸比較正常的配息組成，再加上現在整體市場的不確定性還在，不管是利率還是國際局勢，先稍微保守一點配，其實也是合理的。

後面我自己會再觀察兩個重點，一個是後續配息能不能穩定，另一個是配息的組成，看看債息跟資本利得的比例怎麼變化。

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