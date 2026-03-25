0050買在高點根本沒你想的可怕！清流君：何況不可能那麼衰年年都買在最高點

你是不是也很怕，自己一買就買在高點？

很多人不敢進場，不是不知道要長期投資，也不是不認同元大台灣50（0050）。

真正卡住人的，往往是一種很深的恐懼：

萬一我現在買下去，剛好就是高點怎麼辦？

萬一我一投入，接下來馬上大跌怎麼辦？

萬一我辛苦存下來的錢，一進場就套牢怎麼辦？

所以我這次直接拿0050做了一個簡單又暴力的回測。

從 2004年初到2025年底，每年固定投入36萬，總共投入792萬，並設計三種情境：

地獄倒楣鬼：每年都買在當年最高點 你是神：從未來回到過去的人，每年都買在最低點 一般人：年初拿到錢就直接投入

結果很有意思。

如果你是那種從未來回到過去、年年都知道最低點的神，最後資產會來到5,640萬，年化報酬率15.32%。

這當然最好，沒話說。

但真正值得注意的是，一般人的版本，其實已經很接近神的版本了。

年初拿到錢就直接投入，最後資產是4,900萬，年化報酬率13.95%。

換句話說，你不需要每年都神準抄到底，才能拿到很強的長期報酬。

而就算你每年都很倒楣，剛好買在當年最高點，最後資產仍有4,086萬，年化報酬率13.28%。

這代表什麼？這代表你最害怕的那種情境「我是不是剛好買在高點？」當然你不可能那麼衰，年年都買在最高點。

但就算真的發生了，長期結果也沒有想像中那麼毀滅。

你的人生報酬，通常不是輸在「買貴一點」，而是輸在「因為怕買貴，所以一直不買」。

很多人以為自己最大的風險是買錯時間。

但實際上，他最大的風險往往是：

一直等拉回、等崩盤、等更好的價格、等一個比較安心的時機。

等到最後，市場可能早就漲了一大段，而你還站在原地，覺得自己很謹慎。

但那不一定是謹慎。很多時候，那只是把遲疑包裝成理性。

很多人把買在高點想得太可怕了，可怕到最後連正常投入都做不到。

真正讓人傷得最重的，往往不是修正本身，而是為了躲修正而提早離場、一直抱現金、一直等更好的時機。

很多投資人賠掉的錢，不是在修正裡賠掉的，而是在「準備修正、等待修正、試圖預測修正」的過程中賠掉的。

長期投資真正決定勝負的，首先不是你能不能買在最低點，而是你有沒有辦法在不確定裡，依然願意持續投入。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。