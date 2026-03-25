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0050賣在81.8元跟73.5元差超多！施昇輝：沒薪水的人才懂的下車焦慮
＊原文發文時間為3月24日
有薪水的人可能無法理解沒薪水的人。
有薪水的人可以永遠不賣元大台灣50（0050），所以會說「要用錢再賣」，但為了取得複利效果去累積資產，其實是捨不得賣的，當然就沒有什麼時候該賣的問題。
沒薪水的人必須賣0050才能生活，就會常常焦慮什麼時候賣0050最好。假設3個月需要15萬元的生活費，如果賣2張賣在81.8元當然開心，可以多賣1萬元。如果賣在昨天開盤73.5元，就連15萬元都不到。
該什麼時候賣，會成為沒有薪水（退休）的人常常要焦慮的問題。
我想這也和同理心有關。
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